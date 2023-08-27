新华社东京8月26日电 通讯：“大海不是垃圾箱”——福岛民众怒斥政府言而无信

新华社记者

从15岁开始跟随父辈出海捕鱼，福岛县新地町渔民小野春雄在大海里讨生活已有56年。

新地所属的福岛县东部太平洋沿岸地区和茨城县大部分地区合称常磐。这里的海域是日本暖流与千岛寒流交汇的地方，是天然的优质渔场。“常磐货”曾是质优味美海产品的代名词，是东京等大城市水产批发市场中的“宠儿”。

但是2011年“3·11”大地震后，东京筑地市场的批发商都不愿意采购产自福岛的鱼类产品。直到前几年，福岛海产品的价格才恢复到地震前水平。本月24日，日本不顾国际社会强烈反对，启动福岛第一核电站核污染水排海。这令不少渔业从业者担忧生计。

“排海对我们来说是（关乎）生存的问题。”小野春雄说，日本首相和经济产业大臣来过福岛多次，但没有与渔民直接见过面，也没有问过渔民的意见。

更让渔民们无法接受的是政府的言而无信。小野春雄说，渔民一直表示反对，但政府依然匆忙作出决定，这让渔民无法接受。

同样表示无法接受的还有家住磐城市的里见喜生。磐城市距离福岛第一核电站50多公里。里见喜生在市里经营着一家有300多年历史的温泉旅馆。他23日告诉新华社记者，2011年核事故后，福岛以外地方来的客人少了，外国游客更是几乎为零。近年游客量终于开始渐渐增加，但此次核污染水排海这样的新闻传遍全世界，受牵连的又是福岛。里见喜生说：“政府对福岛县渔民承诺不擅自排放核污染水，现在又要排放，所以政府说了谎。”

日本政府声称，不排空并撤掉核电站内储存核污染水的水罐，就不能腾出足够空间进行反应堆的报废作业，福岛就无法复兴。这在里见喜生看来，根本就是谎言。

他告诉记者，在福岛第一核电站所在的双叶町和大熊町，政府不断投入大量资金，建造了很多漂亮的房子，但是现在只有10%有人住，12年前离开福岛的人中，大多数早已在外定居。“所以，不管花多少钱，政府说要复兴，现实就是人们不回来。”他说。

儿科医生谷津田阳是迁回双叶町的居民之一。福岛核事故后，福岛第一核电站周边42个市町村被下达疏散令。从去年6月开始，日本政府逐渐解除双叶町等地的疏散令。谷津田阳告诉记者，双叶町原先有7000多名居民，但到目前为止回来的只有80多人。他和老伴觉得故土难离，在去年疏散令解除不久就回来了，不过孩子们都选择留在北面宫城县的仙台市。

做了一辈子渔民的小野春雄说，他没有其他职业选择，就算鱼的价格低，他也会继续当渔民。他说：“这既有作为渔民的骄傲，也是希望消费者品尝到美味海鱼的心愿……政客们明白这些吗？大海不是垃圾箱呀。”他表示，已经加入要求日本政府和东京电力公司取消核污染水排海的原告团，将于9月上旬向福岛地方法院提起诉讼。小野春雄的三个儿子都是渔民。“现在我反对，是为了我的儿子们今后不至于为生活所迫。”

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