新华社首尔8月26日电（记者陆睿 周思雨）包括韩国最大在野党共同民主党在内的多个在野党和市民团体26日下午在首尔市中心举行大规模集会，强烈敦促日本政府撤销福岛核污染水排海决定，并要求尹锡悦政府采取措施阻止福岛核污染水排海。

数以千计的韩国民众参加了集会，他们高举“撤销福岛核污染水排海”“谴责尹锡悦政权”等标语，齐声呼喊“日本应在本国保管核污染水”“谴责为日本代言的尹锡悦政府”等口号。

共同民主党党首李在明在集会上发表讲话说：“日本越过了不可逾越的界限，（核污染水排海）是对人类的挑衅，是向太平洋沿岸国家宣战。”“过去日本曾为了自身利益，用刀枪实施侵略和杀戮，如今再次试图在太平洋犯下破坏环境的罪行。”

李在明要求日本政府立即停止向海洋排放危害全人类健康和安全的核污染水，并就核污染水排海向韩国道歉。他还敦促尹锡悦政府不要做日本的“代言人”，充分履行保护国民生命安全的职责，阻止日本毫无道义的核污染水排海行为。

韩国全国渔民会总联盟副会长金永福表示，政府应该立即采取措施，全面禁止进口日本水产品，让韩国国民能够安心食用韩国水产品。

当日傍晚，韩国釜山火车站广场前还举行了“阻止福岛核污染水排海釜山市民大会”，数百名釜山市民参加集会，要求尹锡悦政府采取措施阻止日本向海洋排放核污染水。

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