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“中国对外缔结引渡条约30年：回顾与展望”研讨会在京举办

2023年08月27日06:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月26日电（记者邵艺博）“中国对外缔结引渡条约30年：回顾与展望”研讨会26日在京举办。本次研讨会梳理总结30年来我国在对外缔约和引渡国际合作中取得的经验与成就，与会各方一致认为，当前我国已经初步形成了符合国际惯例，具有中国特色的引渡制度。

　　外交部部长助理华春莹在研讨会开幕式上发表视频致辞表示，党的十八大以来，我国引渡缔约工作与履约实践取得较大发展，服务国内大局的作用更加突出。但当前国际执法司法合作仍存在薄弱环节，下一步要统筹推进国内法治和涉外法治，丰富法律工具，密织条约网络，提高办案质量，强化人才培养，助力我国国际执法司法合作行稳致远。

　　北京师范大学党委副书记孙红培在致辞中表示，学术界将加强国际法教学科研工作，积极为包括引渡在内的国际执法司法合作建言献策，为涉外法治建设、反腐败国际合作和中国特色大国外交事业贡献力量。

　　外交部条法司司长马新民全面回顾我国引渡制度发展历程，分析当前形势下我国对外开展引渡合作面临的各项挑战，建议进一步加强理论研究、强化能力建设、增强统筹协调，全方位完善引渡制度，全过程提高缔约履约办案水平，多层次讲好中国法治故事，推动我国引渡工作不断取得新成绩、实现新发展。

　　与会专家学者围绕“缔结引渡条约30年的成就和挑战”“对外缔约及引渡实践中的法律问题”和“国际执法司法合作展望”三个议题展开深入研讨，并就如何破解引渡工作中的难题、进一步提升国际执法司法合作质效发表了意见。

　　研讨会由外交部条法司和北京师范大学法学院联合举办，来自中央纪委国家监委、全国人大常委会法工委、全国人大外事委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等部门和学术界代表近百人与会。

(责编：袁勃、胡永秋)

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