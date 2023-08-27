新华社北京8月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部26日通报，俄方先后在莫斯科州和别尔哥罗德州挫败乌克兰借助无人机袭击俄领土的企图。乌克兰国家通讯社25日报道，乌国家安全局与军方合作发起联合特种作战行动，袭击了驻防在克里米亚的俄军。

——俄国防部26日在社交媒体发布消息说，当地时间当天3时左右，乌克兰企图利用一架无人机对莫斯科市和莫斯科州设施实施袭击，无人机在莫斯科州上空被俄防空部队摧毁。俄国防部随后又发布消息说，当地时间当天约9时，俄防空部队在毗邻乌克兰的别尔哥罗德州上空击落一架乌方无人机。

——乌克兰国家通讯社25日晚报道，乌国防部情报总局发言人尤索夫确认，当天乌军袭击了驻防在克里米亚辛菲罗波尔东南部佩列瓦利诺耶村的俄黑海舰队下属海岸警卫队。乌国家通讯社援引乌国家安全局消息报道，当天的袭击是乌国家安全局与军方合作发起的联合特种作战行动，乌军无人机绕过俄军防空系统准确命中了目标，造成数十名俄军士兵伤亡并摧毁了俄军弹药库和装备。乌国家安全局称，未来将对克里米亚发起更多突袭。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫日前接受塔斯社采访时表示，美国是乌克兰危机的主要受益者，因为美国利用乌克兰危机将有关国家纳入自己的经济霸权之下。他强调，纵观美国20世纪到21世纪的历史，美国不断通过参与各种冲突实现自己的目标，并利用冲突获得经济利益。梅德韦杰夫说，美国的军工复合体拿到了大量订单，美国企业正在乌克兰危机中赚钱，美国有意维持当前的冲突状态。

——俄罗斯副外长里亚布科夫25日对媒体表示，俄方在黑海粮食外运协议上的立场没有改变，如果相关方面能够兑现之前对俄方的承诺，俄罗斯将完全重返协议，俄并不拒绝就恢复该协议的执行进行对话。

——乌克兰总统泽连斯基25日在社交媒体发文说，他当天在基辅会见了到访的土耳其外长菲丹，双方围绕黑海粮食走廊受阻风险等议题举行了会谈。

——乌克兰国际文传电讯社25日报道，土耳其外长菲丹当天在基辅与乌外长库列巴举行的联合记者会上表示，恢复黑海粮食外运协议的执行是土耳其的优先事项，土方将继续努力以恢复该协议的执行。

——乌克兰外交部26日在官网发布声明说，欧盟限制乌克兰农产品的进口禁令9月15日到期后，波兰等国继续对进口乌农产品实施贸易限制的做法不可接受。乌方呼吁欧盟和有关国家找到此问题的解决方案。

——乌克兰国际文传电讯社25日报道，荷兰国防大臣奥隆格伦接受乌媒体采访时说，荷兰向乌方实际交付F-16战机要等到明年。乌总统泽连斯基20日分别与荷兰首相吕特和丹麦首相弗雷泽里克森会面，荷兰和丹麦同意分别向乌方提供42架和19架F-16战机。丹麦表示，首批6架F-16战机将在新年前交付。

——乌克兰人民公仆党主席奥列娜·舒利亚克25日说，只有在乌克兰取得胜利后才会讨论举行议会换届选举问题，目前人民公仆党没有进行议会换届选举的准备工作。乌克兰最高拉达（议会）换届选举原定于今年10月29日举行，由于俄乌冲突仍在进行，乌总统泽连斯基本月中旬再次批准将乌国家战时状态延长至11月15日。根据乌法律，战争期间，不得举行选举活动。（参与记者：李东旭、安晓萌、赵冰、刘恺）

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