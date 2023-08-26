新华社北京8月26日电（国际观察）促进本币结算合作 推动货币体系多元——金砖合作凸显对国际金融货币体系改革的共同期待

新华社记者徐超

金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言日前发布。宣言强调鼓励金砖国家同其贸易伙伴在开展国际贸易和金融交易时使用本币的重要性，并责成相关机构推进金砖国家本币合作、支付工具和平台的研究。

国际观察人士认为，在“全球南方”国家整体实力不断增强、占全球经济权重持续提高的背景下，推动国际金融货币体系改革，提升发展中国家代表性和发言权，促进国际货币体系继续朝着多元化方向迈进，反映了广大新兴经济体和发展中国家的迫切需求和共同期待。

不断取得突破性进展

最近一段时间，新兴经济体和发展中国家在本币结算和跨境支付领域持续合作，越来越多国家更频繁地推动跨境交易本币结算，为国际货币体系多元化提供了有力支撑。

在能源贸易中，本币结算趋势明显。今年3月，中法企业完成首单液化天然气跨境人民币结算交易；8月，印度完成首单以本币购买阿联酋原油的跨境结算。另外，东盟成员国近期表示将加强本地货币使用，多国签订各类型本币互换协议……

资产储备方面，越来越多新兴经济体和发展中国家持续推动储备多元化。世界黄金协会调查显示，受发展中国家央行积极增持的带动，继去年创下数十年来黄金购买量纪录后，全球央行仍在继续增持黄金。

在此背景下，人民币国际化进展受到各方关注。今年年初，中国与巴西签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，推动使用本币进行双边贸易结算。4月，阿根廷政府宣布将使用人民币结算从中国进口商品贸易。目前，人民币是国际支付第五大活跃货币、第五大国际储备货币，在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重排名第三，国际化水平不断提升。

多元发展诉求迫切

“对发展中国家而言，更加多元的国际货币体系，不但更平衡，而且更公平。”谈到国际金融货币体系改革，新加坡南洋理工大学南洋商学院高级讲师闫黎这样说。

分析人士指出，当前国际货币体系过于单一，以美国为首的发达国家出于一己私利，激进调整自身货币政策，给发展中国家带来巨大金融风险。新兴经济体和发展中国家对国际货币体系多元化的需求，体现了其规避发达国家货币政策负面外溢效应、寻求更加独立自主经济发展的诉求。

近年来，美国货币政策犹如“过山车”一般迅猛降息后又激进加息。美国采取各种手段极力维护美元在国际货币体系中的霸权地位，不断阻碍全球流动性，造成资本从新兴市场撤出，使发展中国家债务风险持续加重。

美国商业内幕网站文章认为，发展中国家越来越不满美元“绑架”全球经济的现状，开始在国际货币体系中寻求更大独立性。国际金融咨询公司德韦尔集团首席执行官奈杰尔·格林以亚洲为例分析指出，推动国际货币体系多元化，将赋予这一全球人口最多、经济最为多元的地区更大灵活性，有利于亚洲推行符合自身经济状况的政策，加强本地区贸易和投资合作，促进稳定和增长。

共同期待完善治理

不少专家表示，推动国际货币体系朝着多元化方向迈进，是新兴经济体和发展中国家整体实力与全球贡献不断提升的客观要求，反映了各国对完善全球经济治理的共同期待。

新兴市场国家和发展中国家过去20年对世界经济增长的贡献率高达80%，过去40年国内生产总值的全球占比从24%增至40%以上。提升“全球南方”国家在全球治理中的代表性和发言权，已成为广大发展中国家的普遍期待，也是时代发展的必然方向。

美国智库印度、中国及美国研究所国际商务研究主任丹·施泰因博克认为，得益于人口规模和经济体量，金砖国家推动国际货币体系多元化合作，将对国际金融货币体系改革产生积极推动作用。施泰因博克说，在全球经济增长主要由新兴经济体驱动的背景下，国际金融货币体系不能仅服务于发达国家。

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯认为，发展中国家推动本币互换，是“向建立公平的国际金融秩序迈出的重要一步”。

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯表示，美元在全球金融体系中的地位与美国经济在世界经济中的比重并不相称，美国频繁对他国挥舞金融制裁“大棒”，正进一步损害美元地位。除美元之外货币的地位将逐步上升。（参与记者：卞卓丹、李 、刘亚南）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)