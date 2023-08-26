沙晗汀

中新社华盛顿8月25日电 (记者 沙晗汀)美国共和党全国委员会当地时间25日宣布，2028年共和党全国代表大会将在休斯敦举行。

共和党全国委员会主席麦克丹尼尔(Ronna McDaniel)当天发表声明说，休斯敦在2028年将成为“焦点”，期待与得克萨斯州州长阿博特、休斯敦市长特纳等合作，举办一场“精彩的”大会。

据美媒报道，这是共和党全国委员会首次提前5年确定其全国代表大会地点。共和党全国委员会去年决定，将选定共和党全国代表大会举办地的时间由提前两年变更为提前6年。

得州州长、共和党人阿博特当天发表声明，感谢共和党全国委员会选择休斯敦作为全国代表大会地点。阿博特称，得州是“保守派运动的中心”，休斯敦有着“良好的营商环境、创纪录的就业增长，是娱乐和旅游中心”。

休斯敦市长、民主党人特纳表示，举办共和党全国代表大会将是向世界展现休斯敦的好机会，休斯敦将展示“令人惊叹的”场馆、酒店、餐厅以及本地公司等。

据美联社报道，得克萨斯州近几十年来一直是共和党“票仓”，得州自1976年以来从未在大选中支持民主党总统候选人。近年来，得州拉丁裔人口增长迅速，目前已占到总人口40%。此外，随着得州经济的发展，吸引了众多来自“蓝州”的移民。这些变化使一些民主党人开始期待将得州“翻蓝”。

美国共和党全国代表大会由共和党全国委员会负责主办，每隔4年在选举年举行，其主要任务是确定该党的总统和副总统候选人。(完)

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