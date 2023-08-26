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中国代表：朝鲜半岛问题核心在于互信缺失、和平机制缺失

2023年08月26日10:21 | 来源：中国新闻网
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　　中新网联合国8月25日电 中国常驻联合国副代表耿爽25日在安理会朝核问题公开会上表示，朝鲜半岛问题不是简单的核导问题，其本质是冷战遗留的政治安全问题，核心在于互信缺失、和平机制缺失，关键在于到底要和平还是要战争。

　　耿爽发言说，长期以来，美国始终未改变对朝鲜的敌视政策，持续对朝鲜施压，使朝鲜不安全感日益上升。就在上个月，美国的战略核潜艇在时隔40多年后又出现在朝鲜半岛。就在上个星期，美方作为安理会轮值主席执意安排安理会审议朝鲜人权局势。就在这几天，美国等还在如火如荼地开展“乙支自由护盾”联合军演。这些举动无助于增进互信、无助于推动半岛和平机制建设，只会加剧半岛紧张局势，推高对抗冲突的风险，甚至最终导致战争。

　　耿爽表示，半岛问题的最终解决，有赖于大国良性互动和良好的地区环境。近年来，个别国家在半岛问题上借题发挥，刻意制造紧张，把半岛纳入“印太战略”，拉紧同盟伙伴关系，大幅增加地区军事存在，严重损害半岛及周边国家战略安全利益。这种作法充斥冷战思维，挑动阵营对抗，破坏各方互信，完全服务于一己地缘私利，与维护半岛和平稳定、推进半岛无核化的目标背道而驰。

　　耿爽说，推动半岛走出安全困境，对话谈判是唯一正确途径。历史上，半岛问题曾有过通过外交努力走向柳暗花明的时刻，朝方也曾采取一系列无核化举措。但某个当事国政策反复多变，未能履行“行动对行动”的原则，未能遵守有关对话中的承诺，造成解决半岛问题的几次机遇都被丧失，半岛矛盾越来越复杂，事态越来越紧张。当前形势下，各方均应保持冷静克制，避免相互刺激，多做有利于恢复对话的事，多做有利于和平稳定的事。

　　耿爽表示，安理会应为缓和紧张、推动政治解决发挥建设性作用。当前形势下，安理会需要的是团结一致，而不是分化对立，需要的是为半岛问题政治解决提供助力，而不是制造阻力。有关国家真正应该做的，不是利用安理会平台进一步激化矛盾、升级事态，而是拿出实际行动和具体方案，回应朝方合理关切，为重启对话付出努力和创造条件。

　　针对美国代表的发言，耿爽二次发言回应说，有关国家习惯性地将当前半岛紧张局势的责任推给朝方，这与事实不符。朝方的发射活动与近期一系列密集的军事活动密切相关。美国及其盟友的联合军演，绝不是刚才美国代表所称的例行的、合法的、防御性那么简单。近年来，美国及有关方面的军演规模屡创新高，频率不断上升，甚至出动战略轰炸机、战略核潜艇抵达半岛。美方口头上声称愿意无条件对话，但行动上却在持续加紧施压，试想在这种情况下，对话如何得以重启？

　　耿爽表示，大家都呼吁要保持安理会团结，中方当然也希望安理会团结，但这需要各方共同做出努力。中方愿继续同有关各方保持密切沟通，为推进半岛问题政治解决作出建设性努力。(完)

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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