中国日报网8月25日电 据彭博社网站24日报道，在加拿大的枪支犯罪中，高达1/3的枪是从美国进口的。受美国枪支大量流入的影响，加拿大的枪击案数量猛增869%。

报道称，拉龙日（La Ronge）是加拿大枪支犯罪率最高的地方。当地居民汤姆·罗伯茨（Tom Roberts）表示，“有很多不应该拥有枪支的人有了枪”，“很多上了年纪的人不再像以前一样在早上或者晚上的时候外出散步”。

彭博社网站报道截图

拉龙日犯罪高发之际，正是美国向加拿大出口半自动枪支数量出现历史性增长的时候，也是过去20年美国枪支制造商向世界各地的私人手中出口枪支的结果。

报道指出，随着美国步枪协会（National Rifle Association）和美国国家射击运动基金会（National Shooting Sports Foundation）通过煽动反对枪支管制的声音来刺激市场，各种枪械流入了加拿大等国家和地区。与此同时，枪支企业还得到了美国政府的支持，利用商务部和大使馆招募买家。

报道进一步指出，近年来，加拿大每年从美国进口的半自动手枪和突击步枪数量激增，从2003年的6205支飙升至2022年的超6.6万支。这带来的影响也是巨大的。在同一时间段中，加拿大的年人均枪击率（“故意开枪”事件）猛增了近7倍。更多枪支、更多枪击事件，这些同时间段出现的趋势给加拿大政府敲响警钟。

然而，尽管加拿大采取了诸如购枪背景调查、禁止1500种型号枪支等多项措施，但是也激发了日益壮大的支持枪支的运动，而该运动所采用的政治策略正是美国首创。支持持枪的人认为，加拿大犯罪激增源于从美国走私来的枪支，合法获得的枪支在其中的影响很小。

但事实并非如此，美国烟酒枪炮及爆炸物管理局（US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）今年1月首次披露称，在2017年至2021年追踪到的近2.5万支加拿大犯罪枪支中，每三支就有一支是从美国合法进口的。

随着收集到的数据越来越多，会越来越清楚地证明，合法进口枪支的问题比人们意识到的要严重。根据加拿大枪支追踪中心（Canadian National Firearms Tracing Centre）的数据，在2022年该中心追踪到的犯罪枪支中，有一半是加拿大政府所说的“国内来源”武器。不过，这个词实际上意味着，大多数枪支都是合法进口的，因为加拿大制造的枪支很少。

加拿大非营利组织枪支控制联盟（Coalition for Gun Control）联合创始人、多伦多都会大学（Toronto Metropolitan University）教授温迪·库克（Wendy Cukier）说：“25年前，当我们看到枪支在美国引发的暴力事件时，我们会摇摇头想‘他们也许会看到这里有多安全，然后变得像我们’。但很不幸，我们已经越来越像他们了。”

（编译：高琳琳 编辑：王晔）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)