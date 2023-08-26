新华社北京8月25日电 题：携手共创中非美好未来

新华社评论员

当地时间8月24日晚，国家主席习近平和南非总统拉马福萨在约翰内斯堡共同主持中非领导人对话会。习近平主席发表主旨讲话，着眼携手推进现代化事业、共创中非美好未来，擘画中非团结合作新蓝图，为构建高水平中非命运共同体增添新内涵、注入新动力。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。今年是习近平主席提出真实亲诚对非政策理念10周年。10年来，秉持这一理念，双方从中非友好合作精神中汲取力量，在团结合作的道路上坚定前行，在国际风云变幻中坚守道义，在新冠疫情冲击下守望相助，推动中非关系不断迈上新台阶，进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段。

当前，中国正在向第二个百年奋斗目标进军，目标是到新中国成立100年时全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。非洲正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前进，全力建设和平、团结、繁荣、自强的新非洲。新形势下，中非双方同心协力，为实现各自发展愿景创造良好环境，是大势所趋、人心所向。

当今世界变乱交织，百年变局加速演进。中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性。这是28亿中非人民肩负的国际责任和历史使命。习近平主席倡导中非共同推动公正合理的国际秩序，共同维护和平安全的全球环境，共同建设开放包容的世界经济。三个“共同”践行真正的多边主义，践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，坚持共商共建共享，有利于维护发展中国家的团结和正当发展利益，为世界和平与发展提供正能量。

迈向现代化的道路丰富多样。什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。为规划好下阶段中非务实合作，助力非洲一体化和现代化事业步入快车道，习近平主席提出，中方愿发起“支持非洲工业化倡议”、愿实施“中国助力非洲农业现代化计划”、愿实施“中非人才培养合作计划”。3项举措涵盖非洲实现现代化迫切需要的领域，也是中国以实际行动支持非洲发展的生动体现，受到与会非洲领导人热烈欢迎。事实已经并将继续证明，无论国际风云如何变幻、国际格局如何调整，中非真诚友好、平等相待的兄弟情谊不会改变，中非相互理解、共同进步的协作精神不会改变，中非风雨同舟、患难与共的坚定意志不会改变。中非友好合作精神必将在新时代结出更多硕果，造福中非人民。

“中国是全天候的朋友，更是在我们遇到困难时可以依靠的朋友”“希望同中国加强团结合作，更好共同应对挑战”……无论是非洲各国领导人对中国的热情赞誉和热切期待，还是《中非领导人对话会联合声明》中体现的一系列重要共识，无不彰显中非友谊牢不可破、中非合作生机勃勃。“心合意同，谋无不成。”在携手推进现代化事业的新征程上，中非坚定信心、团结协作，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范，为人类文明进步作出新的更大贡献。

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