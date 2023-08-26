新华社联合国8月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽25日在安理会反恐问题公开会上呼吁凝聚国际反恐合力，避免将反恐问题政治化，消除恐怖主义滋生根源。

耿爽表示，恐怖分子活动范围广，组织网络复杂，人员流动频繁，仅凭一国之力难以应对。联合国秘书长报告明确指出，“多边合作对有效应对恐怖主义威胁至关重要”。各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，支持联合国在反恐行动中发挥核心协调作用，全面落实联大和安理会相关决议及《联合国全球反恐战略》，构筑最广泛的反恐统一战线。

耿爽说，对安理会认定的恐怖组织和个人，各国都有义务严格执行相关制裁措施。在反恐问题上搞双重标准和选择性适用，实质上是在纵容恐怖活动，损害国际反恐合作成效。中方反对将恐怖主义与特定国家、民族和宗教挂钩，也反对打着保护少数民族和宗教自由的幌子放任恐怖组织滋生发展和暴力袭击。

耿爽说，发展不足是恐怖主义发展蔓延的根源之一。国际社会要帮助发展中国家发展经济，消除贫困，提升教育，扩大就业，防止青少年受极端思想蛊惑煽动。秘书长报告显示，地区冲突是恐怖主义威胁高企的又一诱因。各方应加紧推动热点问题政治解决，稳定局势，不给恐怖组织乘乱生事的机会。各国还要推动不同文明、不同宗教之间平等对话、和谐共处，摒弃所谓“文明冲突论”，压缩极端思想生存空间。

耿爽说，国际社会当前应重点应对恐怖分子滥用新兴技术、恐怖融资多元化、恐怖主义与跨国有组织犯罪合流、边境管控与执法薄弱等突出问题，加强信息共享和经验交流，提升司法合作。非洲、中东、中亚等地区处在国际反恐前沿，联合国和国际社会要结合上述地区国家需求，适当予以资源倾斜，支持有关国家加强立法、司法、执法层面反恐能力建设，提升反恐效果。

耿爽表示，近一个月来，巴基斯坦和伊朗先后发生恐怖袭击事件，造成重大人员伤亡。这充分说明，打击恐怖主义仍然任重道远，国际社会要加强团结协作，全力阻遏恐怖势力蔓延。中方谴责一切形式的恐怖主义，一贯高度重视并积极参与国际反恐合作，支持联合国发挥核心协调作用。近年来，中方通过“中国-联合国和平与发展基金”为联合国反恐办等机构提供培训、设备支持，帮助发展中国家预防和打击恐怖主义。中方还在上海合作组织、亚信等框架下同地区国家开展反恐合作。中方将继续同各方一道，携手打击恐怖主义，共同维护国际和平与安全，为各国人民创造一个安宁祥和的世界。

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