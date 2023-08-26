日本国内一些有识之士指出，日本政府无视民意强行排海的做法极不负责任，这不但违反了《国际海洋法公约》，更将给人类留下无穷的后患。

日本环保组织“蒲公英舍”代表山崎久隆常年从事核物理方面的研究，深知放射性物质若处理不当，会对自然环境和人体健康造成重大危害。为此，他曾在多种场合反对将核污染水排海。

日本环保组织代表 山崎久隆：故意向海洋或河川排放核事故污染水史无前例。全世界很多学者都曾指出，即使是处理过的核污染水，也绝不能排放到海洋中，强行排海违反《国际海洋法公约》。

山崎指出，今后数十年间，福岛核电站产生的核污染水持续排入大海，随之排放的放射性物质总量将不断累积，对环境和生物造成长期影响。

日本环保组织代表 山崎久隆：放射性物质就算进行几万倍的稀释，排放的总量也不会变化。绝不能说进行稀释就安全了，否则任何东西都可以在稀释后排海，这是绝对不可以的。

山崎表示，核污染水排海必将给全球海洋环境和全人类健康带来不可估量的影响，他希望日本政府和东电公司立即停止这一极端自私自利和不负责任的行为。

日本环保组织代表 山崎久隆：对福岛当地人来说，不仅健康会受到影响，经济也会蒙受损失，他们每天都在不安中生活，身心疲惫。希望日本政府和东电公司，重新考虑将会产生的严重后果，如果真正负责任的话，就必须停止核污染水排海。

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