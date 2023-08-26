新华社郑州8月25日电 题：驻华使节走进河南：在历史与现代的辉映中感知魅力中国

新华社记者袁帅、唐健辉

8月21日至24日，来自尼日利亚、爱尔兰、尼泊尔等21个国家和国际组织的驻华使节应邀赴河南省参观访问，在历史与现代交相辉映的中原大地，感受中国式现代化的河南实践。

“当地人民所完成的事业是历史性的”

八百里太行壁立千仞，三千里渠水奔流不息。驻华使节一行首先来到位于河南省安阳市林州市的红旗渠和庙荒村，了解这座伟大工程和当地乡村振兴情况。

半个多世纪前，当地人民在极端艰苦的条件下历时十年，终于建成了这条“人工天河”，改变了林州十年九旱、水贵如油的历史。

尼泊尔驻华大使比什努·普卡尔·施雷斯塔在参观时一直聚精会神聆听讲解，不时向工作人员询问详情。在参观后他对记者表示，当地人民所完成的事业是历史性的。“在今天，纪念红旗渠工程的修建很有意义，可以让后来人了解当时的人们为了改善生活付出了多么巨大的努力和牺牲。”他说，“红旗渠也给今天的人类社会传递了一条重要信息：只要团结奋斗，我们就能不断改变世界，改善生活。”

使节们在红旗渠纪念馆参观。新华社记者 袁帅 摄

“红旗渠建设者们的艰辛努力充分证明了中国人民的自立自强和奉献精神。”塞舌尔驻华大使安妮·拉福蒂纳称赞道。看到多年前饱受贫困之苦的庙荒村如今已成为旅游热门地，她说：“我看到村民将自己的房屋改建成家庭旅馆招待游客，不仅改善了自己的生活，还提升了当地的经济状况。相信当地的旅游业会继续蓬勃发展，会有很多人来这里学习经验。”

在河南孟津，作为治理开发黄河的关键性工程，小浪底水利枢纽巍峨的进水塔、壮观的出水口，深深吸引着驻华使节。他们仔细聆听关于小浪底水利枢纽调水调沙的原理介绍，并赞赏这座工程为黄河中下游人民生活、经济社会发展和生态环境保护作出的贡献。

塞浦路斯驻华大使玛莎·玛夫罗玛蒂对记者说，这是她第二次来到黄河边，再次目睹黄河风光，心情依然非常激动，中国人民建设如此宏大的水利设施，既能在当下保护水资源、开发利用清洁能源，也可以为应对地球气候变化危机做好长远准备。

“历史文化是宝贵的精神财富”

位于河南安阳的殷墟遗址，距今3300多年，是我国历史上第一个有文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。

在殷墟博物馆，来自亚洲基础设施投资银行的马尔文展现出了对这段历史的浓厚兴趣。“殷墟悠久的历史令我非常着迷，难以想象在几千年前的商代可以冶炼出如此精美的青铜器。”灿烂悠久的殷墟文化使他感到震撼，他告诉记者：“历史文化是宝贵的精神财富，值得今天的人们永久纪念。”

文物承载灿烂文明，传承历史文化。驻华使节此行还参观了河南博物院、少林寺和龙门石窟等历史文化胜地。

使节们在河南博物院参观。新华社记者 袁帅 摄

在少林寺，少林武僧展示精妙绝伦的中国功夫吸引了以色列驻华使馆临时代办尤瓦尔的目光。“我从小就热爱并练习过中国功夫，久仰少林武术的大名。”他告诉记者，影视作品中中国武僧的坚韧和强大深深吸引着他。这次到访少林寺，圆了他的梦想：“以后我一定要带家人再来参观！”

来到龙门石窟时天空下起了雨，但却阻挡不住使节们欣赏石窟的热情。马来西亚驻华大使馆临时代办尚慕甘是第一次来到河南，他对龙门石窟的历史文化很感兴趣。看到著名的卢舍那大佛微微含笑凝视下方，他不禁感叹：“这是‘东方的蒙娜丽莎’！”

“中国制造安全可靠”

“太神奇了！”“难以置信！”在郑州市宇通客车股份有限公司的高环试验场边，驻华使节们的赞叹之声不绝于耳。展示在他们眼前的不是电影拍摄现场，而是宇通客车在40度倾斜的路面上以70公里的时速如履平地般快速通过，再爬上30度倾斜角的高坡，最后平稳下坡、驶出环道。

“这里每天生产大约30辆准备销往尼加拉瓜的宇通客车！”在新能源厂区承装车间的一侧，尼加拉瓜驻华大使迈克尔·坎贝尔兴奋地向其他驻华使节介绍出口尼加拉瓜客车的专门生产线。他告诉记者，自2021年尼中两国复交以来，各领域合作都在大力推进，特别是基础设施建设领域。经过双方密切沟通，尼加拉瓜向宇通公司购买了1500辆客车，目前正在交付中。

使节们在郑州市宇通客车股份有限公司新能源厂区承装车间参观。新华社记者 袁帅 摄

在位于洛阳市的中国一拖集团有限公司东方红“智创空间”科技馆，驻华使节们听得仔细、看得认真，一些使节还登上拖拉机，体验模拟驾驶场景。

国际劳工组织北京局局长李昌徽说，将信息化和智能化等新技术融入农用机械，有助于提升农业发展的现代化水平，包括无人驾驶拖拉机等多种新型农机在世界许多发展中国家都有极大的应用价值，将会大大提升当地的农业生产水平。

亚太空间合作组织副秘书长费尔哈特·欧泽林对中国一拖的无人驾驶拖拉机、宇通客车的无人驾驶小型巴士等新型设备印象非常深刻。看到高新技术日益被应用在基础产业中，惠及越来越多普通民众的日常生活，他深感振奋。

在参访中，驻华使节们对中国的现代化建设表示赞赏。正如马尔文所说，无论从速度、深度还是广度上看，中国近几十年的发展成就在当今世界和人类文明史上都是独一无二的。中国式现代化道路为世界其他发展中国家提供了参考，中国的发展也为世界带来了机遇。

(责编：袁勃、胡永秋)