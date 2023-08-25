谢希瑶

新华社北京8月25日电 题：东博会迎来20周年 哪些亮点值得期待？

新华社记者谢希瑶

第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会将于9月16日至19日在广西南宁举行，主题为“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”。国务院新闻办公室8月25日举行新闻发布会介绍有关情况。

8月25日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，请商务部副部长李飞、广西壮族自治区副主席眭国华、中国贸促会副会长张少刚介绍中国-东盟经贸合作情况暨第20届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会有关情况，并答记者问。 新华社记者 陈晔华 摄

今年是建设更为紧密的中国—东盟命运共同体、共建“一带一路”倡议提出10周年，同时也是东博会创办第20个年头。“办好本届东博会，是推动高水平对外开放的重要举措，是深化中国—东盟关系的重要抓手，节点特殊、意义重大。”商务部副部长李飞说。

李飞介绍，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）红利释放，中国—东盟自贸区建设深入推进，中国和东盟互为最大贸易伙伴地位进一步得到巩固，双方贸易额十年间扩大了1.2倍。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资额超过3800亿美元，在东盟设立直接投资企业超过6500家。

当前，中国和东盟双方正积极推进自贸区3.0版谈判，全面提升中国—东盟经贸制度型开放水平。中国—柬埔寨自贸协定生效实施，中国—新加坡自贸协定升级后续谈判实质性完成，中国—东盟东部增长区、澜湄等次区域合作稳步推进，都为区域合作注入强劲动力。

“本届盛会立足中国与东盟合作新起点，着眼高水平开放合作。”广西壮族自治区副主席眭国华说，将首次举办“制度型开放：区域经济发展新格局”主题边会，与东盟国家在深化规则、规制、管理、标准等制度型开放领域形成相关成果，升级自贸试验区等开放合作的高能级平台。

据介绍，本届盛会参展国家超过40个，参展企业近1700家，其中外国展览面积占30%以上，东盟展览规模恢复至疫情前水平。中国组展紧扣中国—东盟自贸区3.0版建设，突出数字经济、绿色经济等重点领域合作，首设数字技术、上市公司、工业设计、智慧农业等展区，近百家世界500强和中国500强等知名企业参展。

本届东博会、峰会紧扣疫后经济复苏大趋势、产业链融合大方向，将通过系列举措推动中国—东盟经贸合作，为疫后区域经济复苏和全球发展注入动力。会期经贸促进活动将紧扣合作发展热点，预计签约的项目投资额将超过4000亿元，其中制造业项目占比将超过40%。

李飞说，下一步，将全方位拓展与东盟互利合作，共同提升经贸合作水平，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

一是共同提升贸易规模。加强“一带一路”框架下贸易畅通合作，加快培育贸易新业态新模式，深化“丝路电商”国际合作，推动电子商务双边合作机制建设，强化跨境电商合作。

二是共同促进双向投资。加强同东盟国家在石化、钢铁、汽车、纺织等领域投资合作，推动构建符合各自国家发展需求的跨境产业链合作关系，促进数字经济、绿色发展等领域投资合作。

三是共同推进互联互通。发挥中老铁路、印尼雅万高铁等标志性项目示范作用，加强同东盟国家之间技术分享和经验交流，带动交通基础设施项目沿线投资合作。

四是共同深化区域合作。高质量实施RCEP，加快推进中国—东盟自贸区3.0版谈判，加强同有关东盟国家在多边机制框架下和对接高标准国际经贸规则方面的交流与合作，为区域经济一体化不断增添新动力。

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