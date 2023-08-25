新华社北京8月25日电 英国《通讯-地球与环境》杂志24日刊载的一篇论文说，南极海冰面积去年创下历史新低，给帝企鹅幼鸟带来“灭顶之灾”。在南极洲别林斯高晋海一带，由于海冰提早融化，研究人员观测到的5个帝企鹅群落中有4个极可能遭遇幼鸟全军覆没。

研究人员说，这种大规模的帝企鹅幼鸟死亡为有记录以来首次。如果全球变暖继续恶化，到本世纪末，超过九成的帝企鹅群落将几近灭绝。

2019年12月6日在“雪龙2”号上拍摄的3只帝企鹅。2019年12月3日至12月7日，中国第36次南极考察队在南大洋普里兹湾进行多学科科考作业。新华社记者刘诗平摄

英国南极考察处研究人员与法国研究人员合作，2018年至2022年利用卫星图像监测别林斯高晋海一带5个帝企鹅群落的繁育情况。每个群落有约630对至3500对企鹅。他们发现，在2022年年底，有4个群落经历“彻底的繁育失败”，意味着很可能没有一只幼鸟活下来。

帝企鹅主要分布在南极大陆及周边岛屿，以鱼虾为食，在南极大陆海岸线以内、状态稳定的海冰上筑巢和哺育幼鸟。它们通常在5月至6月间产卵。孵化后，雏鸟会在当年12月至来年1月前后褪去绒毛，长出防水的成羽，学习游泳、觅食等基本技能，独立生活。然而，2022年，这片区域海冰破裂时间比往年早得多，部分地区的海冰甚至到11月就已完全融化。研究人员往年这段时间总能在卫星图片看到冰面上的一抹黑色，意味着有活着的小企鹅，但2022年同期的卫星图片看不到一丁点黑色。

这是2019年2月14日拍摄的南极冰盖达尔克冰川前沿。新华社记者刘诗平摄

论文作者之一、英国南极考察处海鸟生物学家诺曼·拉特克利夫说，一旦海冰提前破裂，雏鸟可能会掉进水里淹死，或者随浮冰漂走，因得不到哺育而饿死。

依据研究人员说法，先前这类繁育失败的情况在整个南极洲“非常分散，且几率较低”。这次观察到的大规模失败“敲响了警钟”——由于气候变化，今后这种情况会频繁发生。

研究人员初步分析，在已知的62个帝企鹅群落中，去年约有30%受到海冰完全或部分融化的影响。

依据多名专家说法，帝企鹅繁育失败后，可能会在来年另觅他处，整个群落或许过一两年就能恢复过来。然而，越来越多的证据表明，由于全球变暖导致海冰减少，帝企鹅的生存机会越来越小。

世界气象组织7月发布的数据显示，5月和6月的全球海面温度分别创历史同期新高，南极海冰面积也创下有卫星观测记录以来6月最低纪录。（王鑫方）

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