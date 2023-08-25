新华社北京8月25日电 印度空间研究组织说，印度月球探测器“月船3号”携带的探月车24日已经驶出着陆器，开始在月球南极进行探索。

据美联社报道，印度空间研究组织宣布上述消息时说“印度在月球上漫步”。探月车“普拉吉安”将在今后14天内展开科学实验，例如分析月球表面矿物质成分，寻找月球南极是否存在“水冰”等。

8月23日，在印度班加罗尔，一处大屏幕播放印度月球探测器相关直播画面。新华社发

印度空间研究组织主席斯里达拉·帕尼克·索马纳特说，着陆器“维克拉姆”和探月车“普拉吉安”状态良好，运转正常，有待展开实验。探月车已经“动了起来”，探月车和着陆器上分别配备2台和3台科学仪器，已经全部按序开启。

索马纳特接受美国有线电视新闻网采访时说，由于是首次展开探索，探月车在月球表面可能遭遇意外情况，尤其是月尘和月球低温环境对探月车活动部件构成挑战。月尘“一旦进入其中就会卡住活动部件”，轴承系统和发动机“或许无法工作”。

8月23日，在印度班加罗尔，印度空间研究组织的工作人员庆祝印度月球探测器在月球南极成功着陆。新华社发

“月船3号”于7月14日发射升空，携带有月球着陆器和探月车。着陆器高约2米、重约1700公斤，探月车重26公斤。本月23日，“月船3号”携带的着陆器在月球南极实现软着陆。印度因此成为继苏联、美国和中国之后第四个实现探测器登月的国家。

这是印度第三次发起探测器登月项目。2008年，印度成功发射首个绕月探测器“月船1号”，但原计划运行两年的“月船1号”2009年8月失联。2019年7月，印度发射“月船2号”探测器，当年9月其着陆器尝试在月球表面软着陆时失联，有关方面于11月承认着陆器已坠毁。（袁原）

(责编：王禹蘅、杨牧)