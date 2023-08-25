新华社阿布贾8月25日电 （国际观察）金砖会晤发出合作发展和多边主义强音

新华社记者郭骏

金砖国家领导人第十五次会晤8月22日至24日在南非举行，金砖国家领导人就金砖合作机制扩员、加强金砖合作及金砖国家同其他新兴市场和发展中国家合作、推动包容性的多边主义、助力营造和平和发展的全球大环境等一系列重大议题展开讨论并达成共识。

分析人士认为，金砖国家已经成为推动全球治理变革的重要力量，此次历史性扩员符合国际社会期待，充分彰显了金砖合作机制的吸引力和感召力。建设开放包容的国际秩序符合新兴市场国家和发展中国家共同利益，此次金砖会晤清晰地向世界发出了合作发展和多边主义的强音。

扩员增添合作发展新活力

金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会24日宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员，成员身份将于2024年1月1日生效。消息宣布后，现场掌声雷动。

受邀加入金砖大家庭的六国领导人和官员纷纷对此表示感谢，并期待继续深化合作，希望通过金砖合作助力自身发展、应对全球挑战、促进发展中国家权益、实现共同繁荣。

埃及埃中商务理事会秘书长阿卜杜勒－萨塔尔·埃什拉认为，金砖国家取得巨大而持续的成功，有能力引领全球发展进程，解决当前全球经济体系中存在的问题。“这促使其他国家寻求加入，希望与金砖国家成员分享合作的成功和收益。”

阿根廷拉普拉塔国立大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨指出，从“金砖+”合作到金砖扩员，更多新兴市场国家和发展中国家通过金砖平台在国际事务和全球治理中发挥更重要的作用，这在当前不稳定的国际环境下对发展中国家来说具有重要意义。

这次扩员提高了金砖合作机制对发展中国家的覆盖性，体现了金砖国家同广大发展中国家团结合作的决心。“受邀加入金砖大家庭的六个国家分别来自亚洲、非洲和南美洲，这些都是新兴市场国家和发展中国家集中的地区，此次扩容必将为金砖国家内部以及其与‘全球南方’国家合作发展增添新活力。”尼日利亚阿布贾大学政治与国际关系学教授谢里夫·加利说。

继续高举多边主义大旗

当今世界变乱交织，国际格局正经历深刻调整。一些西方国家为维护自身霸权，大搞单边主义、保护主义，建立封闭排他的“小圈子”，危害世界和平与共同发展。本次会晤期间，东道主南非在其他金砖国家支持下邀请众多“全球南方”国家领导人以及20多位国际和地区组织领导人参会，体现出金砖国家对真正多边主义的追求。

24日发布的金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言重申对包容性多边主义的承诺，在营造和平与发展的环境、促进彼此增长、推动可持续发展等方面提出基于多边主义的解决路径，重申致力于加强和完善全球治理，呼吁提高新兴市场国家和发展中国家在国际组织和多边机制中的代表性。

分析人士指出，金砖国家高举真正的多边主义旗帜，符合世界多极化趋势，其发展壮大的势头不可阻挡。

“金砖机制引入了一种新的全球治理模式。”沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣表示，秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，金砖国家深化各领域合作，加强在国际事务中的协调配合，支持多边主义，成为推动全球治理变革的重要力量。他认为，新兴市场国家和发展中国家力量不断壮大，将“有力推动世界多极化发展，并有效抵制一些西方国家的单边主义和霸权行径，对维护世界和平稳定，打造和平发展大格局产生积极作用”。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，长期以来，发展中国家尤其是非洲国家的呼声和需求没有得到应有的关注，金砖机制致力于创造更加公平且包容的国际秩序，反映了广大发展中国家的心声。“这有助于改变发展中国家在国际事务中的边缘化处境，增加其参与度和发言权，推动多边主义和世界多极化趋势。”

中国力量推动金砖合作不断向前

自金砖合作机制启动以来，中国在推动金砖合作进程以及金砖扩员中发挥了重要作用，获得各方充分肯定。

从2017年厦门会晤上提出“金砖+”合作理念，到去年作为主席国在金砖国家领导人第十四次会晤上推动各方就扩员问题达成重要共识，中方一直积极致力于扩大金砖合作的朋友圈。去年以来，中方一直同金砖成员一道，稳步推进扩员进程。中方在本次会晤中指出，要秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，用好“金砖+”合作，加速扩员进程，让更多国家加入到金砖大家庭，集众智、汇群力，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

巴基斯坦经济学家努曼·阿卜杜勒·马吉德认为，中方的相关表态表明，中国将带头努力将金砖机制打造成一个更加包容、互利的平台。巴西ABC联邦大学“外交政策观察站”研究员费利佩·波尔图指出，中国坚定走共同发展的道路，为弘扬开放包容、合作共赢精神发挥着重要作用。

此次会晤期间，中方表达了与各方共同推进全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的意愿，就深化经贸财金合作、拓展政治安全合作、促进文明互鉴、完善全球治理阐述中国理念，并在科技创新成果转化、遥感卫星数据与应用合作、可持续产业交流合作、拓展人工智能合作等领域提出中国方案，贡献中国力量。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢认为，中方提出的三大全球倡议为促进共同发展、实现国际安全指明了方向。作为世界第二大经济体，“中国展现了推动全球发展、帮助发展中国家克服困难的责任担当”。

“中国是一个爱好和平与友好合作的国家，在金砖合作机制中发挥着重要的引领作用，是发展中国家利益的坚定捍卫者，”老挝人民革命党中宣部副部长万赛·塔维延评价，“在中国的参与和推动下，金砖合作机制不断完善，金砖国家各领域务实合作不断走深走实，中国方案和中国智慧正在为构建人类命运共同体贡献积极力量！”（参与记者：王钟毅、姚兵、沈丹琳、胡冠、蒋超、赵焱、陈威华、王腾飞、赵旭、马淮钊）

(责编：王禹蘅、杨牧)