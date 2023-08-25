人民网首尔8月25日电（记者张悦）24日，韩中友好联合总会主办的纪念中韩建交31周年庆祝活动在首尔金九纪念馆举行，中国驻韩大使邢海明、韩中友好联合总会会长禹守根、韩国国会前议员金星坤及来自韩国各地关心支持中韩友好的各界人士80余人出席。

韩国国会前议员金星坤致辞。中国驻韩使馆供图

邢海明表示，31年前的今天，中韩老一辈领导人以跨越时代的智慧与勇气打破冷战坚冰实现建交，拉开了两国和东北亚地区和平繁荣的崭新序幕。31载光阴荏苒，中韩交往硕果累累，给两国和两国人民带来了实实在在的好处。作为搬不走的近邻、分不开的合作伙伴，中韩互利合作基础稳固坚实，发展前景和命运紧密相连，不断发展好中韩关系是两国民心所向，也是我们唯一的正确选择。

邢海明表示，虽然当前中韩关系发展面临一些干扰和困难，但只要双方相向而行、共同努力，坚持以邻为善、与邻为伴，聚焦合作、开放包容，相互尊重彼此核心利益，双边关系就一定能走出困境，迎接更美好的未来。

韩中友好联合总会会长禹守根致辞。中国驻韩使馆供图

禹守根表示，我们在白凡金九公园举行韩中建交31周年纪念活动，就是要在金九先生的注视下回顾韩中共同抗日的友好情谊，重温两国友好合作、互利共赢的建交初心。今天来自韩国各地、各界、各年龄段的朋友们相聚一堂，体现了韩国民众对韩中友好的肯定与期待。希望能通过今天的活动，再次点燃大家对于发展韩中关系的热情，将韩中友好的火种传播到韩国各地。同时也预祝即将召开的杭州亚运会圆满成功。

韩国国会前议员金星坤致辞。中国驻韩使馆供图

金星坤表示，韩中建交虽然只有31载，但韩中友好交往史可以追溯到两千年前。近来，国际形势复杂多变，“新冷战”寒意席卷亚洲，韩中关系也因此遇冷。两国关系越是困难，我们这些关心韩中关系的友好人士就越要努力，从两国经贸、文化、人文交流等各领域入手，助力韩中关系摆脱桎梏，健康发展。

出席活动的韩国友好团体代表、经贸界人士、留学生和华人华侨代表还就中韩关系未来发展建言献策，表示希望通过加强政策研讨、教育合作和文化交流、青少年交流等方式进一步活跃各领域往来，为中韩关系增添活力。

活动嘉宾合影，共祝杭州亚运会圆满成功。中国驻韩使馆供图

(责编：刘叶婷、杨牧)