坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究院院长汉弗莱·莫西。受访者供图

人民网北京8月25日电（周琳佳、宋歌）8月21日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行，主题是“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”。坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究院院长汉弗莱·莫西近日接受人民网采访时表示，非洲国家可以利用金砖等国际合作机制惠及自身，应当鼓励非洲国家加入金砖合作机制。

目前，国际局势多变，俄乌冲突对非洲经济造成严重影响，尤其是对以小麦和食用油为代表的粮食产业。非洲大陆正面临通货膨胀、粮食安全等问题。

莫西表示，如果非洲国家可以利用好包括金砖在内的国际平台，各国发展速度将获得有效提升。“现在非洲工业领域增长势头强劲，有必要加大农业投资力度，因为农业是非洲经济的支柱，64%的非洲家庭以农业为生。”

提到美元霸权的问题，他表示，美元升值会导致相关国家的通货膨胀，降低国家借贷与偿还债务的能力。“如果金砖成员国能使用美元的替代品来开展贸易对于非洲国家而言是一种机遇。”

提到中非合作，莫西指出，非中合作历史悠久，双方合作日益深化。这些年通过中非合作论坛和“一带一路”倡议，中国与非洲大陆建立起密切的经济和社会联系。

“中国开展贸易与投资的方式与西方国家不同，是一种互惠互利的模式。非中之间的贸易往来与投资正持续逐年高速增长，推动了非洲大陆经济以更快的速度发展，并促进了非洲大陆的减贫事业与就业增长。”莫西说。

8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会上宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员，成员身份将于2024年1月1日生效。越来越多的非洲国家加入了金砖大家庭，非中合作也将不断迈向新高度，新兴市场国家和发展中国家在全球治理中也将发挥更加重要的作用。

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