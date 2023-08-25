人民网曼谷8月25日电 （记者刘慧）8月23日，为庆祝旅马大熊猫“兴兴”和“靓靓”17岁生日，来自马来西亚各地的熊猫“粉丝”齐聚马来西亚国家动物园，参加由吉隆坡中国文化中心和四川省文化和旅游厅共同举办的“2023大熊猫生日会”。

马来西亚自然资源、环境和气候变化部副秘书长阿卜杜勒·瓦希德，马来西亚旅游、艺术和文化部国际司高级首席助理秘书长苏雅·古玛，中国驻马来西亚使馆文化参赞张振，马来西亚国家动物园主席扎哈林、副主席罗斯利、马来西亚—中国总商会会长卢国祥等嘉宾出席活动。

当天除庆生仪式外，现场还设有熊猫彩绘、米绘、捏面人、传统剪纸等体验活动，同时举办了“熊猫生日会”绘画和寄语征集及写生优秀作品展，共有68幅画作从500多份参与作品中脱颖而出，即日起至8月30日在马来西亚国家动物园熊猫馆展出。

马来西亚国家动物园目前养育有四只熊猫，“兴兴”“靓靓”“谊谊”和“升谊”。其中，“兴兴”“靓靓”自2014年中马两国建交40周年之际抵达马来西亚，先后产下三只熊猫宝宝，可谓马来西亚国家动物园的明星父母。老大“暖暖”于2017年返回中国，年纪最小的“升谊”则出生于2021年5月31日中马建交47周年纪念日当天。

阿卜杜勒·瓦希德致辞说，“兴兴”和“靓靓”以中国亲善特使的身份，跨越国界，搭建桥梁，促进睦邻合作，俨然已化身为中马深厚友谊和紧密合作的象征，并且也时刻在提醒着大家保护和维持生态系统微妙平衡的重要性。它们在马旅居期间，诞下的3只熊猫宝宝，也证明了马中在保护珍稀动物方面，有着良好且有效的合作关系。希望马中之间的熊猫租借可成为国际合作的典范，并激励各国为珍稀动物的生存环境和福祉努力。

张杰鑫致辞说，熊猫深受世界各国人民喜爱，是中国人民和世界人民的情感纽带。本次活动是在中国对外文化交流协会指导下，在“你好！中国”旅游推广品牌框架下，以“天府四川·熊猫家园”为主题，在全球范围开展的大熊猫生态保护成果宣传和文化和旅游推广活动。为配合生日会，吉隆坡中国文化中心一个月前启动了“天府四川·熊猫家园”绘画暨生日寄语征集比赛，还组织了马来西亚艺术学院的同学们到熊猫馆现场写生。希望通过生日会让更多马来西亚民众近距离了解熊猫，支持熊猫保护工作，以熊猫为使者，增进中马两国人民之间的友谊。

罗斯利表示，大熊猫以其迷人的魅力和独特的生活方式，向我们展示了大自然作为一种珍贵资源，需要我们的尊重和保护。这些大熊猫不仅是可爱的标志，更是国际友好的使者，象征着两国之间经久不衰的友谊。它们俘获了人们的心灵，跨越了文化的鸿沟，激励我们为了更美好的未来而共同努力。

生日会活动盛况空前，上千名来自全马各地的熊猫爱好者纷纷前来为“兴兴”和“靓靓”庆生，熊猫馆内人满如潮，只为找个好位置一睹“寿星公”们为快。“兴兴”和“靓靓”在粉丝与媒体镜头的注视下，慢条斯理地享用起特制的生日蛋糕，憨态可掬，惹人喜爱。

现场有许多家长趁着闲暇，带着一家老小前来看望大熊猫，同时还有许多“兴兴”和“靓靓”的热心粉丝，不远千里地从外地赶来，并穿戴着一身的可爱的大熊猫装扮，亲自为他们挚爱的大熊猫们献上祝福。主办单位也特别邀请近四十位来自福利中心的孩子们参与活动，很多小朋友们是第一次亲眼见到大熊猫，纷纷被大熊猫的憨态深深吸引，乐在其中。

来自吉打州的大熊猫粉丝方女士说，不知不觉“兴兴”和“靓靓”已经在马来西亚度过了第九个年头，也非常高兴今天可以来到现场为两位熊爸熊妈庆祝17岁生日！希望“兴兴”“靓靓”继续健健康康，生下更多可爱的宝宝。

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