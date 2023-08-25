人民网曼谷8月25日电 （记者刘慧）8月24日上午，由深圳市宝安区人民政府主办，中国科学院曼谷创新合作中心、泰国侨商智库承办，泰国商会、泰中侨商联合会、泰国亚太物流产业贸易管理协会协办的“2023中国（深圳·宝安）—泰国（曼谷）经贸合作交流会”在泰国曼谷顺利召开。中共深圳市宝安区委常委卫树强，中国驻泰国大使馆商务经济参赞处一等秘书皇甫志强，泰国科技部前部长、泰国侨商智库主席伍提潘，以及100位侨领、中泰企业家代表参加了本次交流会。

卫树强在活动上致辞表示，中国广东省深圳市宝安区“区位优势突出，发展动能越来越充沛，营商环境越来越优越”，与泰国曼谷“亲如一家”。在中泰合作的产业版图中，宝安是最前沿，更是主阵地，宝安有能力、有基础、有条件与广大泰国朋友、泰国企业家和投资者一道，围绕经贸投资、园区建设、绿色能源、现代农业、文化旅游等主题，积极拓展更宽领域、更深层次、更高水平的互利合作，强化可再生能源、新能源汽车、科技创新等领域对接，促进粤港澳大湾区与泰国东部经济走廊协同发展，为构建新时代中泰命运共同体作出新的更大贡献。深圳市宝安区福永街道党工委书记钟艳妮在交流会上介绍了宝安区投资环境、产业发展情况。

伍提潘致辞时指出，共建“一带一路”倡议提出十年来，为泰国经济发展与区域合作提供新的机会。泰国侨商智库将继续为中国医疗器械企业进入泰国提供标准咨询、市场准入、销售渠道、售后服务、厂址选择等专业服务，助力中泰医疗产业链的高质量发展。

此外，泰华进出口商会代理理事长许梓明、中国科学院曼谷创新中心执行主任王俊伟等分别致辞，为两地的经贸科技合作建言献策。

活动中，还签署了三项战略合作协议，中泰双方就人才发展培养、物流、电商等多领域达成合作。

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