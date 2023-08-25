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中国中车与巴西里约州政府签署地铁项目合作意向书

2023年08月25日14:22 | 来源：新华网
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原标题：中国中车与巴西里约州政府签署地铁项目合作意向书

　　新华社里约热内卢8月24日电（记者赵焱 陈威华）中国中车集团有限公司24日在巴西里约热内卢与里约州政府签署地铁项目DLS（数据全生命周期系统解决方案）合作意向书，双方将共同研究和开发城市公共交通。

　　地铁三号线是里约州地铁系统规划的重要内容。该线路连接里约市中心和邻近尼泰罗伊市，预计建设14个地铁站，全长22公里，需穿过瓜纳巴拉海湾，施工难度较大。

　　里约州州长克劳迪奥·卡斯特罗表示，巴西联邦政府8月初宣布启动新计划，未来几年将加大财政投入，推进发展转型、改善民生，城市轨道交通项目也在这一计划中。州政府希望国际企业加入，共同建设惠及民生的地铁项目。

　　中国驻里约热内卢总领事田敏说，中国中车与里约州政府决定共同开展城市公共交通的研发，这是中巴深化科技创新、数字经济等领域合作的具体体现。其合作成果不仅将造福当地民众，也将助力中巴拓展合作领域，提升合作质量。

　　中国中车集团有限公司总经理楼齐良说，近年来中国中车大力推广DLS业务模式，即以数字化、智能化为支撑的全生命周期系统解决方案。此次合作意向书的签署符合轨道车辆智能化发展趋势，希望各方携手并进，落实协议约定内容，助力巴西轨道交通高质量发展。

　　此前，中国中车已累计向里约州提供604辆轨道客运车辆，产品和服务得到认可。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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