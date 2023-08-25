菲律宾环保人士、渔民组织代表举行反对日本核污染水排海论坛。“面包论坛”主办方供图

人民网马尼拉8月25日电（记者樊帆）8月24日，日本福岛核污染水开始排入海洋当天，菲律宾环保人士、渔民组织代表在菲律宾首都马尼拉举行了一场反对日本核污染水排海的论坛活动，强烈谴责排海行为，认为此举不顾民众健康和海洋环境，将为太平洋沿岸国家带来灾难性后果。

“将核污染水排放至海洋等同于进行一场以人类生命为代价的赌博。”菲律宾环保活动家塞西莉亚·吉多特·阿尔瓦雷斯在论坛现场强调，太平洋不是日本的下水道，核污染水对海洋的影响会持续数百年甚至上千年，并逐渐扩散到整个海洋系统。她呼吁国际社会采取“集体一致的行动”，反对这一危险举动。

菲渔民团体“全国小渔民组织联合会”发言人朗内尔·阿拉姆布洛表示，日本核污染水排海将损害菲律宾丰富的海洋和生态系统，影响渔业资源，威胁菲律宾渔民生计。他敦促菲政府采取反对立场，防止环境灾难发生。

“无核巴丹运动”理事会成员艾米丽·法哈多指出，日本的行为漠视公众的生命健康，对环境和食品安全构成极大威胁。她强调，该组织坚决反对核污染水排海不仅是为了巴丹省居民，更是为了所有的菲律宾人，特别是年轻一代。“我们拒绝给后代留下一个被污染的海洋。”

菲律宾“新爱国联盟”秘书长蒙·帕拉蒂诺（Mong Palatino）质问道：“如果核污染水真的安全，为什么日本不选择回收再利用，而是排放到海洋中？”他呼吁太平洋沿岸国家紧密团结，共同抵制日本这一危险行动。

中国驻菲使馆官员吴陈棋当天也应邀出席论坛。他表示，海洋是全人类的共同财富和家园。福岛核污染水排海问题事关各国民众健康、全球海洋环境和国际公众利益。我们再次敦促日方切实履行相关国家责任和国际义务，以国际大义为重，同中、菲等国以及有关国际机构充分协商，以最安全最稳妥的方式处置核污染水，不得损害全球海洋环境和全人类共同利益。

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