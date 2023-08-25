国际人士表示，习近平主席在金砖国家工商论坛闭幕式上的致辞和在金砖国家领导人第十五次会晤上的重要讲话为全球开放发展、合作共赢和金砖合作蓬勃发展注入信心和动力，展现出中国携手世界推动和平发展的责任和担当。

几内亚比绍外交部长 佩雷拉：我很认同习主席在金砖国家工商论坛闭幕式上的致辞，非常鼓舞人心，让我们有信心携手去创造一个不一样的世界。

南非西开普省旅游局前局长 卡尔文：我非常认同习主席的致辞，金砖伙伴关系关乎发展、关乎合作、关乎实现共同愿景。致辞强调了“全球南方”的重要性，发展中国家团结在一起，加强伙伴关系，实现和平发展、共同繁荣。

委内瑞拉国会议员 胡里奥·查韦斯：习近平主席在金砖国家领导人第十五次会晤上的重要讲话中提到人类命运共同体理念，我们对此高度赞赏，金砖合作机制提倡以相互支持的方式开展国际合作、实现共同发展。

巴西国际关系中心高级研究员 拉里莎：习主席提到的要促进共同发展繁荣，我认为非常有道理，我们在发展道路上，应该与志同道合的国家一起，彼此借鉴、共同应对。

阿根廷中阿战略合作观察中心主任 帕特里西奥·吉乌斯托：习近平主席指出，中国始终坚定维护发展中国家共同利益，这体现出中国在国际社会中的大国担当，习主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，对金砖合作机制建设具有重要意义。

孟加拉国前驻华大使 艾哈迈德：习近平主席提到的与国际社会共享发展机遇，这正是我们的心声。金砖合作机制能令参与国家的经济发展动力更强劲，我们都期待着，有机会实现共同繁荣。

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