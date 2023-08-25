新华社美国拉斯维加斯8月24日电 通讯：美国商家抱怨对华“脱钩”损害各方利益

新华社记者黄恒

在近期举行的秋季拉斯维加斯国际日用品和礼品交易会上，很多参展商心情格外郁闷和无奈。尽管参展商数量和以往差不多，但客流量和交易活跃度明显下降，商家普遍认为，所谓对华“脱钩”带来的关税、产业链转移成本和整体经济不景气，是造成这一现象的主要原因。

拉斯维加斯国际日用品和礼品交易会是美国规模最大和历史最悠久的批发交易会之一，每年春秋各举办一次。本次交易会参展商有1800多家，均为中小进出口商和批发商，覆盖19个门类上百万款日用消费品。

来自内布拉斯加州的奥马哈批发公司主营家用小型工具，参加该交易会已有40多年历史。公司销售经理廷尼·斯伯灵告诉记者，公司产品都是从中国进口，其性价比依然是最高的，但美国政府加征的关税始终是一个负面因素，“没有人愿意平白无故地承担这一成本”。

美国智库卡托研究所今年6月发布的一份报告显示，美国从中国进口的所有商品中，大约七成平均关税税率为20%，远高于美国发动贸易战前大约3%的水平，“其糟糕结果可以预见……考虑到直接成本和效率损失，关税每年给美国家庭平均造成830美元的损失”。

这些损失直接影响到整个商业链条，涉及从上游原料商到街头零售商的每一个人。斯伯灵说，这次交易会上他的下游客户较往年少了大约20%。

洛杉矶批发商戴维·罗提供的数字与此相似。他指出，在其主营的旅行箱行业，虽然一些大百货商的订单由中国转向东南亚和印度等地，但中小批发商依旧选择“中国制造”。这是因为，供应链转移会拉长生产链条，造成单一批次货品加工时间变长、制造成本上升。

中国轻工工艺品进出口商会提供的数据显示，今年1月至7月，中国箱包产业对美国和欧盟的出口同比分别下降3.3%和5%，但对东盟市场出口同比增长25%。

来自加拿大的箱包批发商侯赛因·拉赫曼告诉记者，行业不景气既缘于人为扰乱供应链，也受整体经济不景气影响，旅行的人少了，对旅行箱的需求随之下降。

美国推动对华“脱钩断链”，是造成全球经济不景气的主要原因之一。不久前，经济学家伯特·霍夫曼在国际货币基金组织发布的一份研究报告中说，因贸易碎片化冲击全球产出而带来的成本可能占全球国内生产总值的0.2%至7%。

“这不是小问题——每年（损失）有数万亿美元，”卡托研究所的报告说，“华盛顿的政客不会首当其冲地受这种政策影响……但贸易联系的瓦解，将对低收入国家和发达经济体中不太富裕的消费者产生最不利的影响。”

参加此次交易会的批发商和零售商们面对的恰恰就是这样的消费者。

“从公司到普通消费者，现在所有人花钱都小心翼翼，”加利福尼亚州一家工艺品公司的老板阿尔伯特·德莫斯罗皮安在交易会上告诉记者，“因为通货膨胀，所有东西都在涨价，你必须要先付家里孩子食物的账单，然后才去买那些不是必需品的东西。”

德莫斯罗皮安在这个行业干了35年。他认为，原本合理的供应链被人为扰乱后，重置的过程漫长、成本高昂，对美国中小商家和普通消费者影响尤其大。

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