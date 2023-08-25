人民网里约热内卢8月24日电 （记者宋亦然）当地时间8月24日上午，里约热内卢州地铁三号线项目DLS合作意向书签约仪式在里约州州政府办公室成功举行。里约州州长卡斯特罗、里约州交通厅厅长奥利维拉、中国驻里约总领事田敏、中国中车集团有限公司总经理楼齐良、中车长春轨道客车股份有限公司（中车长客）总经理刘长青等出席了仪式并致辞。

里约州州长卡斯特罗致辞。人民网记者 宋亦然摄

卡斯特罗在致辞中说，近年来，里约州经济运行稳步向好，因此，改善民生是州政府下一阶段的主要目标，并预计投入28亿美元资金用于民生领域。卡斯特罗表示，地铁三号线项目是一项十分重大的民生工程，对于里约州乃至整个巴西都十分具有开创性和战略意义。卡斯特罗说，地铁三号线项目目前已获得巴西联邦政府支持，希望中国企业的助力能让项目尽快取得成功。

中国驻里约总领事田敏发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

田敏代表中国驻里约总领馆向中车长客与里约州政府就里约地铁三号线项目签订DLS合作意向书表示祝贺。田敏表示，中车长客累计向里约州提供600多辆轨道客运车辆，先后服务里约世界杯、奥运会等国际大型赛事和活动，如今已承担起里约80%左右的城市轨道交通运能，产品和服务赢得当地民众和到访游客的高度认可。相信中车长客与里约州政府的合作成果不仅将为里约的智慧城市交通贡献优质解决方案，造福当地民众，也将助力中巴双方不断积极探索合作共赢发展的新思路、新举措，拓展合作领域，提升合作质量。

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