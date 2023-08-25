新华社贝鲁特8月25日电（张哲 李竹林）当地时间8月24日，黎巴嫩南战区步兵第五旅旅长伊加尔一行10人来到位于黎南部辛尼亚村的中国赴黎维和部队营区，双方围绕扫雷排爆、建筑施工、人道主义救援等方面进行交流。伊加尔感谢中国维和部队一直以来在维护南黎地区和平稳定方面做出的重要贡献。

当天，伊加尔一行在中国维和部队指挥长严小亮的陪同下参观了中国赴黎维和部队情况介绍展板，随后参观了扫雷排爆、建筑施工装备，中国维和官兵逐一介绍装备战技术性能并进行现场操作演示。

“中国维和军人良好的形象、过硬的素质和专业的水平给我们留下了深刻印象，也增进了彼此之间的了解互信。”伊加尔一行在临别之际与维和官兵握手道别。中国维和官兵表示，将一如既往为促进南黎地区的和平事业做出努力。

在黎巴嫩任务区，中国维和官兵的一项重要任务就是前往黎巴嫩与以色列之间的“蓝线”附近雷场扫雷排爆，由于地区局势动荡，每次执行任务时，黎军都会随队武装护卫，为中国维和官兵执行任务提供了重要安全保障。

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