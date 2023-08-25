新华社上海8月25日电 专访：新开发银行将持续扩大“朋友圈”——访新开发银行行长罗塞夫

新华社记者周蕊

新开发银行行长罗塞夫日前接受新华社记者书面专访时表示，新开发银行将持续扩大“朋友圈”，推动进一步扩员，并持续支持成员国本币投融资。

罗塞夫说，扩员将帮助银行夯实资本基础，融入更广泛的贸易关系和多样化发展项目，有助于强化新开发银行作为“全球南方”国家之间真正合作平台的职能。“这将有助于构建具有多边主义和多极化世界特点的金融结构，有利于倾听各方声音。”

总部位于上海的新开发银行是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非于2015年共同成立的多边开发银行，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，并作为多边和区域金融机构为全球增长和发展作出努力。

2021年，新开发银行启动扩员，接纳孟加拉国、埃及、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭为新成员国。

24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。

罗塞夫说：“就2023年和2024年而言，我们已经有76个项目正在筹备中，总规模达到182亿美元。新开发银行资本充足，有能力在可持续发展领域发力。”

本月15日，新开发银行在南非国内债券市场成功发行15亿兰特债券，这是新开发银行在南非首次发行本币债券，也是该行在第二个金砖国家发行本币债券。继南非后，新开发银行将探索今年年内在印度首次发行卢比债券的可能性。

罗塞夫还指出：“根据规划，到2026年，新开发银行将把以成员国本币进行融资的比例提升到30%。”

截至目前，新开发银行贷款额达到350亿美元，批准了成员国的近100个项目。

(责编：崔越、贾文婷)