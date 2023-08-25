八月二十四日上午，约四百名来自日本各地的民众在福岛第一核电站运营方东京电力公司总部附近举行抗议集会，强烈反对日本政府和东京电力公司于当天下午启动福岛核污染水排海。

本报记者 岳林炜摄

8月24日，日本政府无视国内外反对呼声，单方面强行启动福岛核污染水排海。多国人士和媒体指出，日本核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性一直受到国际社会质疑，日本政府无视各方正当关切，违背应履行的国际义务，强推核污染水排海，危害海洋环境和人类健康，侵害周边国家合法权益，极其自私自利，极不负责任。

“将破坏海洋环境，损害社会经济，给全世界带来负面影响”

8月22日下午，由多个韩国市民团体组成的“阻止日本放射性污染水排海全国行动”和韩国最大在野党共同民主党分别在日本驻韩国大使馆前召开紧急记者会，抗议日本政府启动核污染水排海。参加集会的代表手举“誓死反对（核污染水）排海”“大海不是日本的核垃圾场”等标语，齐声高呼“立即撤回核污染水排海决定”等口号。

共同民主党22日发表声明称：“日本作为国际社会一员，无视应尊重的国际法和国际标准，做出破坏性决定，违背了《联合国海洋法公约》和《伦敦倾废公约》。”“阻止日本放射性污染水排海全国行动”方面发表声明说，在福岛核污染水排海安全性无法得到专家确认的情况下，日本政府仍强推这一方案，“将破坏海洋环境，损害社会经济，给全世界带来负面影响”。

23日，韩国各地的环境团体和民间团体继续举行抗议活动。共同民主党当晚在国会主楼前举行集会，共有1000余人参加集会，各方要求日本政府立即撤回核污染水排海计划。共同民主党代表李在明表示，日本曾发动帝国主义侵略战争威胁周边国家，如今通过核污染水排海再次给韩国和太平洋沿岸国家带来无法挽回的灾难。

韩国政府24日表示，将继续维持对日本福岛等地水产品的进口禁令。韩联社报道称，核污染水排海工作启动将引发韩国民众对水产品安全的担忧。韩国《韩民族日报》发表社论称，日本政府决定强行向海洋排放福岛核污染水，“这一行为是对历史的犯罪”。日本此举完全无视世界上许多国家和民众的反对和忧虑。

韩国《京乡新闻》发表社论称，核污染水排海的安全性尚未得到科学验证。日本从多核素处理系统（ALPS）启动初期就隐瞒了该系统经常发生故障的事实，并拒绝了国际原子能机构为确认ALPS性能而采集样本的要求。在核污染水排海的未来数十年间，很难确保不会发生事故或错误操作。尽管有关专家提出了将核污染水用混凝土保存等方法，但日本还是选择了向大海排放这一最省钱的方法。核污染水排海侵害了人们安全生活的权利，是将危险转嫁给未来一代的行为。“核污染水会顺着洋流环绕全球，万一发生问题，责任将完全由日本承担。”

首尔大学国际大学院院长金显哲向本报记者表示，日本在太平洋战争战败后，一直强调自己在广岛和长崎核爆炸中是受害者，回避作为战争加害者所需的反省和谢罪。现在，日本又开始向大海排放核污染水，毫无疑问成为威胁全人类安全的加害者。

“日本政府的举动不顾邻国安危和担忧，危及全人类的食物链，无异于犯罪行为”

瓦努阿图副总理兼外交部长马泰·塞里玛雅23日呼吁，太平洋地区需采取强有力的行动抵制日本这一行径，“除非能毫无争议地证明核污染水是安全的，否则日本不能将核污染水排入大海”。

斐济非政府组织人权联盟发表声明说，日本向太平洋排放核污染水侵犯了太平洋地区所有民众的人权，此举将对海洋生物以及依赖海洋资源的亚太地区人民的生计构成巨大威胁。

“日方行径无疑是自私、不负责任且傲慢的，会对海洋生态造成永久性破坏。”柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，未来几十年，核污染水中的放射性物质都会存留在日本海域乃至整个太平洋，将极大影响全球海产品贸易。“日本政府的举动不顾邻国安危和担忧，危及全人类的食物链，无异于犯罪行为”。

“日方悍然将核污染水排海是对人类未来的极大不负责，海洋中的放射性物质将永远影响人类的发展。”菲律宾金砖国家政策研究会创始人劳雷尔表示，菲律宾有大量渔民靠海而生，核污染水将影响这些渔民的生计，影响全球海产品生产和贸易。“这些损失，日本政府会赔偿吗？”

所罗门群岛主流媒体《所罗门星报》总编辑阿尔弗雷德·萨萨科表示，日本在整个核污染水排海计划的实施中，不是着眼于保护太平洋的利益，而是想方设法达成排海的目的。

澳大利亚知名时政评论人士戴若·顾比在接受本报记者采访时表示，核污染水排海并非理想选项。“日方对安全声明若真有信心，或许该将核污染水排放到本国陆地水源中。”

“这是一种侵犯福岛、其他邻近县以及亚太地区人民人权的暴行”

绿色和平组织22日发表声明，批评日本政府这一决定无视科学证据，侵犯了日本与太平洋地区民众的人权。

声明强调，科学家们警告说，这些核污染水的放射性风险尚未得到充分评估。这一排放计划没有按照国际法律义务的要求进行全面的环境影响评估。

绿色和平组织东亚区高级核专家肖恩·伯尼表示：“福岛第一核电站仍处于危机之中，已造成前所未有的严重危害，而且目前尚无可信的反应堆报废计划。日本政府在这一问题上没有进行诚实解释，而是蓄意对海洋环境进行长达几十年的放射性污染。这是一种侵犯福岛、其他邻近县以及亚太地区人民人权的暴行。”

俄罗斯《观点报》网站22日援引专家观点说，日本一旦启动核污染水排海，将对海洋生物和人类造成严重危害。日本正在进行人类历史上最大的蓄意污染海洋的实验。日本周边国家反对核污染水排海的主张是完全合理的。日本这一无视争议、注重自身短期利益的行径，将威胁亚太地区生态环境。

美国有线电视新闻网报道称，目前还没有技术可以去除氢的放射性同位素氚。有科学家担心，即便核污染水被稀释，也可能对海洋生物造成危害，污染物可能会在已经非常脆弱的生态系统中不断积累。

美国《纽约时报》发文称，日本核污染水排放入海事件树立了一个“错误的范例”。日本的决策“既不透明，又不包容”，必将在未来引发数十年的争论。

据英国《自然》杂志网站报道，太平洋岛国论坛核专家小组成员、美国夏威夷大学马诺阿分校凯瓦洛海洋实验室主任罗伯特·里士满表示，推动核污染水排海进程的人们是否证明了这对海洋环境与人类健康是安全的，“答案是没有”。里士满说，他们几名科学家已经审查了东京电力公司与日本政府提供的所有数据，并参观了福岛核电站，但是关于氚和碳14的问题没有得到解答。

据德意志广播电台报道，德国环保组织对日本强行启动核污染水排海提出批评。德国环境与自然保护联合会表示，“海洋不是垃圾场”。

（本报记者王慧、马菲、赵益普、陈效卫、李志伟、肖新新、郭梓云、尚凯元、刘慧）

《 人民日报 》（ 2023年08月25日 16 版）

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