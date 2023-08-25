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夏威夷野火幸存者一家讲述求生故事

2023年08月25日08:44 | 来源：新华社
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2日，住在夏威夷州毛伊县拉海纳镇东北角高地的亚历克斯·弗里曼和岳母埃尔琳达·拉梅布忙着在家门口分发救援物资。他们家所在山坡下的古镇拉海纳核心区已是一片焦土。弗里曼家所在的社区离最初火源点仅数百米远，万幸的是，由于风势原因，他们一家在狂暴野火中奇迹般幸存下来。

毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，人口超过10万，约1.3万人的拉海纳是岛上著名旅游城镇。始于8日的野火在强风和干旱环境下迅速蔓延，焚毁了拉海纳绝大多数建筑。截至22日，毛伊岛已有至少115人因野火死亡，1000余人失踪，被野火焚毁的建筑物超过2200栋。这是美国一个多世纪以来致死人数最多的野火。

这是8月20日在美国夏威夷毛伊岛拉海纳镇拍摄的野火过后景象。新华社发（曾慧摄）

这是8月20日在美国夏威夷毛伊岛拉海纳镇拍摄的野火过后景象。新华社发（曾慧摄）

由于强风转向，当时野火从弗里曼家所在社区东侧的山坡直下，席卷了靠近海边低地的拉海纳核心区。而这个逃过一劫的社区，除了有零星汽车和建筑物被烧毁外，基本保持了原貌。

弗里曼拿起手机，向记者逐张展示8日拍摄的图片，再现了那个火光冲天、烟尘蔽日的残酷时刻。弗里曼一家四世同堂、共11口人，包括2名超过90岁的老人。他们在野火初起时，就迅速分乘四辆汽车逃离。

这张亚历克斯·弗里曼8月8日拍摄的照片显示，美国夏威夷州毛伊县拉海纳镇上空浓烟滚滚。新华社发（亚历克斯·弗里曼摄）

这张亚历克斯·弗里曼8月8日拍摄的照片显示，美国夏威夷州毛伊县拉海纳镇上空浓烟滚滚。新华社发（亚历克斯·弗里曼摄）

弗里曼说，当时没有人通知野火爆发，很多人根本不知道起火，但他们亲眼看见烟尘渐起，意识到必须躲避。“真的非常危险，到处浓烟滚滚，”他说。

他回忆说，当时街道上被吹断的电线在大风中摇曳。车道上车头顶着车尾，挤满了车辆。由于燃油耗尽，弗里曼家还被迫放弃了一辆汽车，带出的现金和证件都在车中被烧毁。

“我们在，拉海纳就在”

逃出拉海纳后，弗里曼一家在岛上另一端的亲戚家中临时住了一周。听说灾区可能有人趁乱偷窃，弗里曼和三名亲人先行回家。“老天保佑，我们的房子竟然还在。”弗里曼说，当拉海纳大部分都沦为残垣断壁时，自己家所在的社区基本完好无损，这让他们既觉幸运，又感歉疚。

随着救援工作展开，更多邻居逐渐归来，也有一些失去家园的人前来投亲靠友，社区内人气恢复不少。在家人支持下，弗里曼把自家变成“社区救助站”，接收热心人搜集来的各种救援物资，再分发给有需要的人。

“大火烧毁了拉海纳，但是只要我们这些拉海纳人还在，拉海纳就在。”拉梅布这样告诉新华社记者。

8月22日，在美国夏威夷州毛伊县拉海纳镇，埃尔琳达·拉梅布（右）分发救援物资。新华社发（曾慧摄）

8月22日，在美国夏威夷州毛伊县拉海纳镇，埃尔琳达·拉梅布（右）分发救援物资。新华社发（曾慧摄）

在弗里曼家门口，堆放着成箱的瓶装水和饮料、大量的卫生纸、药品和其他生活用品。在记者停留的数小时期间，不时有邻居前来领取救援物资：有一家老小坐车来领取食品；也有稚气孩童踏着滑板车来领一瓶饮料，之后还不忘帮汗流浃背的弗里曼搬运一箱水；还有老人步行前来领取一袋大米，弗里曼便笑着扛起米袋帮老人送回家。

同时，也不时有人送来救援物资：有位邻居送来了燃气罐，也有附近公司送来了成箱瓶装水。一位名叫凯尔的小伙子从社交媒体上看见弗里曼发布的互助信息后，从毛伊岛另一端驱车数十公里送来了食品和水。他说：“我只想尽自己的微薄之力来帮助拉海纳民众。”

这是8月20日在美国夏威夷毛伊岛拉海纳镇拍摄的野火过后景象。新华社发（曾慧摄）

这是8月20日在美国夏威夷毛伊岛拉海纳镇拍摄的野火过后景象。新华社发（曾慧摄）

反观政府机构反应迟缓的救援行动，拉梅布说，拉海纳人只能靠自己行动起来守望相助，目前绝大多数物资都是社区自行筹集而来。她说，“美国联邦政府承诺给每户灾民700美元的救助简直就是一种羞辱”，考虑到当地的物价水平，这点钱恐怕只够一大家子很短时间的开销。

“此外，政府重建拉海纳必须尊重当地人的意愿，我们不要那些高楼大厦林立的所谓现代化城市，我们需要继承夏威夷传统和文化的重建计划。”拉梅布说，“加油，拉海纳人！我们不会离开自己的家园。”（记者：高山、谭晶晶；报道员：曾慧、哈泽尔·雷耶斯；视频编辑：淡然、来辰旭（实习生）、黄园舒（实习生）；编辑：王丰丰、淡然、陈丹、沈浩洋）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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