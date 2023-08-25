杨 宁 次 拉

2022年7月，昱音国乐社成员在波鸿潜园进行专场演奏。

受访者供图

在德国亚琛，有这么一群人，他们把民乐搬上德国舞台，将中华乐韵娓娓道来：《红楼梦》选曲悠扬婉转，舞动指尖；《金蛇狂舞》喜庆激昂，令人振奋；民乐与流行乐在舞榭亭台间相融，孕育出《烟雨行舟》和《兰亭序》；摇滚与民乐奇妙碰撞，激荡出《火影忍者》……

始于兴趣

2018年，在德国小城亚琛，几名留学生因为对古筝、二胡和琵琶的共同兴趣，组成了一个民乐主题的学生社团——昱音国乐社。

“最初，社团只有四五名成员。”创始人之一王瑶说，由于规模有限，社团只能接到当地亚琛中国学生联合会提供的小型演出机会，“那时演出，只需要弹奏一些传统并且广为人知的民乐曲目，如《茉莉花》”。

王瑶说：“我们把社团当作爱好，几个人能够聚在一起排练和演出就很好了。恰好社团成员水平相当，基本不用担心技术配合的问题。”

如何找到合适的排练地，是昱音国乐社创办初期面临的最大困难。“在德国，如果你想在某个地方排练，必须提前申请。任何人不能在没有得到批准的情况下，大声排练曲目影响周围居民。”王瑶说，“另外，我们一直都是自费租场地排练。”

有苦恼，也有喜悦。王瑶记得，有一次，他们身穿汉服奏响民乐，外国观众直夸汉服漂亮，纷纷表示有兴趣了解中国传统乐器和服饰。还有一次，社团在商演场合用民族乐器演奏一部热播美剧主题曲，赢得了诸多外国剧粉的好评。

当接力棒传至新一任社长薛鹏飞手里时，昱音国乐社已经在亚琛这个小城乃至北威州小有名气。“中国驻杜塞尔多夫总领事馆等官方机构如果有活动需要民乐演奏，大都会通过下属部门找我们社团合作。”薛鹏飞说。

从2018年至今，昱音国乐社参与了科隆中国节、汤若望协会成立40周年暨中德建交50周年庆典、2023“文化中国，水立方杯”中文歌曲大赛杜塞尔多夫赛区颁奖晚会等十几场较大规模的校外演出活动，还多次参与小规模临时演出和街边快闪活动。

逐渐成长

如今，昱音国乐社拥有20多名热爱民乐的成员，他们弹奏的乐器包括：二胡、琵琶、古筝、柳琴、竹笛、唢呐、笙、箫和打击乐。他们中多数是留学生，社团还吸引了一些对民乐感兴趣的社会人士。薛鹏飞说：“社团内有两位琵琶演奏者已经在德国工作，但他们仍会在工作之余尽可能参与日常排练和演出活动。”

社团的发展道路并不平坦：在国外，购买民乐乐器异常困难；社团成员弹奏水平参差不齐；缺乏专业老师指导；成员们的时间也很紧张。因此，社团许多演出的质量不尽如人意。

社团名字中的“昱”字，寓意光辉灿烂和音韵悠扬。因为对民乐的热爱，昱音国乐社成员努力克服困难、勇往直前。薛鹏飞说：“我们想拿出更多令人满意的作品，想让更多人看见德国有这么一群人在弘扬中国民乐。”

为了取得更好的演出效果，薛鹏飞利用自己的特长为社团演出编曲编谱，成员们则积极参加排练，努力为观众提供更好的音乐体验。

昱音国乐社还在社交平台上开通账号，积极分享有趣的民乐演奏视频。这些视频下方，网友们纷纷留言：“加油！”“好听！”“求谱子！”他们还会根据网友的评论演出曲目，用心经营这一账号。

最近，昱音国乐社正在准备一次专场音乐会。更复杂的前期准备、更长的演出时间、更多的曲目……这对他们来说无疑是更大的挑战。不过，他们相信，只要携手努力，就可以实现目标。

“小时候，不论是流行歌曲还是电影配乐，只要听到一些喜欢的曲目，我都会想，如果有一天，我能把这些乐曲改编成民乐，并找到一群人演奏，该有多好！现在，昱音国乐社算是实现了我儿时的小梦想。”薛鹏飞说，“我为我们的社团感到骄傲。成员们都非常出色，我很珍惜跟他们在一起的时间。”

创新传扬

昱音国乐社成员们不满足于守旧，逐渐开始尝试将传统民乐与民谣、摇滚、流行、古典等不同风格的音乐融合。他们还引入西洋乐器，增加演出的现代感。薛鹏飞说：“我们希望打破大家对中国民乐的刻板印象。中国民族乐器不仅可以演奏传统民乐，也可以和西洋乐器碰撞出新的火花。”

“我们也曾担心过，这样中西结合可能会被批评为不伦不类。”薛鹏飞直言，“但我们的多次尝试证明，民乐与西洋乐的奇妙组合能带来意想不到的惊喜。”

2022年11月，昱音国乐社接受亚琛中国学生会的邀请，在亚琛市中心举行了一场快闪活动，以中西合璧的方式演奏中国传统民乐曲目《梁祝》和英文流行歌曲。不同于以往的演出，这一次是在市中心人流最密集的地方表演，异国观众纷纷驻足并热烈鼓掌。

在2023年1月6日举办的亚琛中国学生会春节联欢晚会上，昱音国乐社与亚琛中国学生会的摇滚乐队合作，奉献了一场新意十足的演出。民乐与摇滚融合，演绎富有动感的动漫《火影忍者》主题曲，赢得了满堂彩。

民乐的魅力逐渐显现。薛鹏飞记得，一次演出后，一个德国家庭找到他们，询问社团是否对外开设兴趣课程，他们希望自己的孩子能学习弹奏如此美妙的中国乐器。由于种种原因，社团还无法开设此类课程，薛鹏飞只好婉拒。之后，这个家庭向成员们咨询了许多关于中国民乐的历史和演奏技巧方面的问题。

2015年，薛鹏飞到德国读高中，随身携带着他自小学习的乐器——笙。后来，怀揣对民乐的热爱，他加入昱音国乐社，遇见了一群志同道合的朋友。尽管社团面临种种困难，他们都不曾轻言放弃。

“我们会拿出更好的音乐作品。我们不仅想将西洋乐器融入中国传统民乐，还要尝试改编一些经典西洋乐曲。”薛鹏飞说，“我们要继续努力，让中国民乐跨越国界，赢得更多人的喜爱。”

(责编：曹欣悦、刘洁妍)