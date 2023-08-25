新华社北京8月24日电 外交部发言人24日就日本政府启动福岛核污染水排海发表谈话。全文如下：

8月24日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海，中方对此表示坚决反对和强烈谴责，已向日方提出严正交涉，要求日方停止这一错误行为。

日本福岛核污染水处置是重大的核安全问题，具有跨国界影响，绝不是日本一家的私事。自人类和平利用核能以来，人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。12年前发生的福岛核事故已经造成严重灾难，向海洋释放了大量的放射性物质。日方不应出于一己之私利，给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。

日本政府没有证明排海决定的正当合法性，没有证明核污染水净化装置的长期可靠性，没有证明核污染水数据的真实准确性，没有证明排海对海洋环境和人类健康安全无害，没有证明监测方案的完善性和有效性，也没有同利益攸关方充分协商。海洋是全人类的共同财产，强行启动向海洋排放福岛核污染水，属无视国际公共利益的极端自私和不负责任之举。日方所作所为是将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋污染者，侵犯各国人民健康权、发展权和环境权，违背自身道义责任和国际法义务。日方将核污染水一排了之，同时也将自己置于国际被告席，必将长期受到国际社会谴责。

中国政府一贯坚持人民至上，将采取一切必要措施，维护食品安全和中国人民的身体健康。

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