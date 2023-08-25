当地时间8月24日上午，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家同非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人对话会，发表题为《勠力同心 携手同行 迈向发展共同体》的讲话，呼吁各方坚定信心，众志成城，携手构建发展共同体，不让任何一个国家在世界现代化进程中掉队。

接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的重要讲话为全球共同发展凝聚合力、指明方向，各方践行全球发展倡议，构建全球发展伙伴关系，将共建更加发展繁荣的世界。

“汇聚重视发展、共谋合作的合力”

发展承载着人民对美好生活的向往，是发展中国家的第一要务，也是人类社会永恒主题。习近平主席指出，国际社会要以天下之利为利、以人民之心为心，推动发展问题重回国际议程的核心。要提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，支持发展中国家实现更好发展。要坚持真正的多边主义，构建全球发展伙伴关系，为共同发展营造安全稳定的国际环境。

“发展是人类社会的永恒主题。”沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，在多重因素影响下，全球能源安全、粮食安全形势严峻，全球发展进程遭受冲击，联合国2030年可持续发展议程的多数目标落实缓慢。“习近平主席在讲话中强调构建全球发展伙伴关系，恰逢其时。各方应凝聚共识、采取行动，汇聚重视发展、共谋合作的合力。”

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，作为新兴市场国家和发展中国家的代表，金砖国家为促进世界共同发展繁荣作出了积极贡献，也为全球经济复苏和增长注入了正能量。“通过‘金砖+’合作模式，更多发展中国家获得发展新机遇，有助于推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。”

埃及苏伊士运河大学教授哈桑·拉杰卜表示，金砖合作机制的凝聚力和吸引力不断增强，在国际事务中的话语权进一步提升，将为全球共同发展提供重要动力。

南非经济学家加亚·乔西表示，无论国际风云如何变幻，各国人民对美好生活的向往没有变，对发展的渴望和追求也没有变。南非希望同中方一道，为加强南南合作和维护多边主义作出贡献。

“体现了负责任大国担当”

去年，中国举办首届全球发展高层对话会，推出一系列发展合作举措，取得可喜进展。习近平主席在讲话中强调：“中国始终同发展中国家同呼吸、共命运，过去是、现在是、将来也永远是发展中国家的一员！我提出全球发展倡议，就是为了让全世界聚焦发展，为落实可持续发展议程提供助力。”

沙巴尼说，中方提出全球发展倡议，并推出一系列务实举措，为推动全球共同发展贡献了智慧和力量。践行全球发展倡议要坚持真正的多边主义。只有坚持开放包容、合作共赢，才能为发展营造和平稳定环境。践行全球发展倡议还要坚持普惠包容。各国在发展进程中都积累了大量发展经验，值得分享。应当尊重各国自主选择适合本国国情的发展道路，探索和拓展走向现代化的有效路径。

南非金砖国家工商理事会主席布西·玛布扎表示，全球发展倡议与南非《2030年国家发展规划》和非盟《2063年议程》相契合，符合各国人民的发展需求，有利于促进全球可持续发展。

南非《外交圈报》创始人兼主编科坦·布哈纳表示：“中国在推动金砖国家扩大开放、加强金融合作、推进工业化、加强生态环境治理等多个方面作出了积极贡献。中国在推动金砖合作及全球发展进程中体现了负责任大国担当。”

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫表示，中国在金砖合作机制中发挥重要作用，并积极倡导“金砖+”合作模式，为加强新兴市场国家和发展中国家团结协作、推动全球共同发展作出中国贡献。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西表示，作为新兴市场国家和发展中国家对话合作的重要平台，金砖合作机制推动各方聚焦发展、共谋发展，必将为建立一个更加普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的世界作出更大贡献。

肯尼亚中国问题专家卡文斯·阿德希尔表示，人类生活在同一个地球村，各国紧密联系、相互依存，和平与发展是全人类的共同愿望。中国提出的全球发展倡议，倡导构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，对各国实现共同发展至关重要。

“为非洲释放巨大发展潜力提供机遇”

中国是非洲的可靠朋友，过去10年向非洲提供大量发展援助，参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施。习近平主席表示，下阶段，中国将同非洲国家开展更多合作，支持非洲增强自主发展能力。

“习近平主席的重要讲话为非洲国家加快发展注入强大信心。”坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳表示，近年来，中国为非洲国家现代化进程提供大力支持，相信未来非中在各个领域的合作将进一步深化，惠及非中更多民众。

南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维表示，在中方和其他各方共同努力下，“金砖合作机制在国际舞台上的影响力迅速扩大，为非洲释放巨大发展潜力提供机遇”。非洲国家期待继续与金砖国家携手合作，加快非洲工业化进程。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法表示，随着更多国家在金砖合作机制下开展团结协作，包括埃塞俄比亚在内的非洲国家将在科技、农业等领域迎来更多发展机会。

南非中国问题专家谭哲理表示，非洲国家应当借鉴中国发展经验，探索出一条适合自身历史、社会和经济条件的现代化建设道路。

阿德希尔表示，中国连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国，通过共建“一带一路”倡议和全球发展倡议等，中国为非洲提供了丰富的发展资源，非中在基础设施建设、能源、农业等领域开展了密切合作。“通过‘金砖+’合作模式，中国为金砖国家与非洲国家合作提供了桥梁。”阿德希尔说，“非中合作前景广阔，未来可期。”

（本报约翰内斯堡、开罗、莫斯科8月24日电 记者管克江、闫韫明、黄培昭、任皓宇、时元皓、杨一、肖新新、邹松、龚鸣、万宇）

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