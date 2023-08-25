新华社约翰内斯堡8月24日电 8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办中非领导人对话会。会后，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措，支持非洲一体化和现代化建设。

《支持非洲工业化倡议》指出，非洲具有实现工业化的巨大潜力，非洲国家和非盟致力于推进包容和可持续的工业化。中国愿支持非洲发展制造业、数字产业和可再生能源开发建设，加强对非知识共享和技术转移，优化对非贸易便利化措施，扩大非洲优质工业制成品进口，呼吁加快全球金融体系改革并为非洲工业化提供金融支持，形成共助非洲工业化发展强大合力。倡议强调，中方将结合落实中非合作论坛“九项工程”、共建“一带一路”和全球发展倡议，将有关合作资源向支持非洲工业化项目倾斜，同非洲国家共同推动建设有特色、有产品、有政策保障的区域中心示范园区，支持非洲早日实现绿色、协调和可持续的工业化。

《中国助力非洲农业现代化计划》指出，中国愿在中非合作论坛框架内，同非方进一步探索合作新路径，全面推进中非农业务实合作。中方将深化中非农业发展战略对接和政策磋商，加强可持续农业、数字农业、蓝色经济等领域的交流合作，帮助非洲培育拓展农业产业链、提升农产品附加值。中方将同非方成立中非农业科技创新联盟，加大农业技术合作和联合研究，帮助非洲培养更多本土专业性人才；充实完善非洲农产品输华“绿色通道”，持续扩大非洲农产品输华规模。计划强调，中非农业合作旨在帮助非洲实现粮食自给自足和自主可持续发展，带动非洲粮食本土化生产，有效提升非洲粮食安全自主保障能力，帮助非洲实现发展现代农业的有关目标。

《中非人才培养合作计划》强调，中国和非洲发展振兴的关键在于将规模巨大的人口转化为丰富的人力资源，以人才红利助力本国现代化发展。中国将同非洲继续加强技术转移、教育培训等能力建设合作，包括实施“中非高校百校合作计划”和“一带一路”教师成长计划，每年为非洲职业院校培训500名校长和骨干师资，培养1000名非洲本土中文教师；通过开展“中文+职业技能”教育，培训1万名本土复合型人才；开展非洲青年科学家来华工作计划，未来三年支持300名非洲青年科学家来华。中非将共同培养面向治理能力现代化、面向经济社会发展、面向科技创新增效、面向民生福祉改善的各类人才，助力非盟《2063年议程》第一个十年计划人力资本开发等目标。

(责编：胡永秋、袁勃)