新华社约翰内斯堡8月24日电

中非领导人对话会联合声明

为进一步加强多边及国际合作，巩固伙伴关系，促进非洲发展，中华人民共和国主席习近平阁下、南非共和国总统西里尔·拉马福萨阁下于2023年8月24日在约翰内斯堡共同主持中非领导人对话会，会议主题为“促进非洲一体化，共筑高水平中非命运共同体”。

出席对话会的有非洲联盟轮值主席、科摩罗联盟总统阿扎利·阿苏马尼阁下，中非合作论坛非方共同主席国、塞内加尔共和国总统马基·萨勒阁下，东部和南部非洲共同市场轮值主席、赞比亚共和国总统哈凯恩德·希奇莱马阁下，东非共同体轮值主席、布隆迪共和国总统埃瓦里斯特·恩达伊施米耶阁下，政府间发展组织轮值主席、吉布提共和国总统伊斯梅尔·奥马尔·盖莱阁下，中部非洲次区域代表、刚果共和国总统德尼·萨苏-恩格索阁下，南部非洲次区域代表、纳米比亚共和国总统哈格·根哥布阁下，阿拉伯马格里布国家联盟轮值主席国代表、利比亚国总统委员会副主席穆萨·库尼阁下，萨赫勒－撒哈拉国家共同体轮值主席国代表、乍得共和国总理萨利赫·凯布扎博阁下，西非国家经济共同体轮值主席国代表、尼日利亚联邦共和国副总统卡西姆·谢蒂马阁下，非洲联盟委员会经济发展、贸易、工业与矿业委员阿尔伯特·穆昌加阁下。

中方热烈祝贺非洲联盟前身——非洲统一组织成立60周年，欢迎非洲联盟将2023年定为“非洲大陆自由贸易区协定年：加快实施非洲大陆自由贸易区”。双方强调，非洲大陆自由贸易区具有重要意义，全面投入实施后有望促进非洲经济转型，对各领域产生积极影响。中方愿支持非洲加强贸易一体化，促进投资，发展价值链，提高各自生产和出口附加值产品的能力，助力非洲区域经济一体化进程。

中方全力支持南非举办金砖国家同非洲国家领导人的“金砖+”对话会，为非洲大陆在全球治理和国际事务中发挥更大作用提供平台。中方大力支持非洲联盟成为二十国集团正式成员。

非方赞赏中国为支持深化多边主义提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，坚信中国和非洲的发展将为世界和平和发展带来更多机遇。双方将继续促进中非高质量共建“一带一路”合作同非洲联盟《2063年议程》、非洲各国发展战略紧密对接，推动中非合作提质升级。

双方一致认为，中非合作论坛自2000年成立以来，聚焦实现中非人民共同富裕与可持续发展，已成为南南合作的高效平台。双方赞赏《中非合作2035年愿景》首个三年规划和“九项工程”落实进展。非方欢迎中方提出《支持非洲工业化倡议》、《中国助力非洲农业现代化计划》、《中非人才培养合作计划》等倡议，以支持非洲大陆可持续发展。

中方认为，非洲联盟《2063年议程：我们想要的非洲》所倡导的非洲大陆方案和项目对促进非洲社会经济发展至关重要，区域经济共同体在执行落实方面发挥核心战略作用。双方强调，应对非洲发展挑战应同《2063年议程》第二个十年实施计划紧密协调。发展伙伴均应着眼于支持非洲确定的优先事项，从而确保协调一致，以行动为导向，从战略角度出发参与非洲事务。

双方重申继续推进中非合作论坛机制建设，共同加强论坛后续行动及其评估，确保论坛成果高效、务实、顺畅落实。

双方重申坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，坚定支持彼此维护国家领土完整、主权、安全和发展利益。中方支持非洲国家探索符合自身国情的发展道路，非方重申坚定奉行一个中国政策。

双方认为“非洲和平与安全架构”是应对非洲大陆安全挑战和威胁的有力规范框架。鉴此，中方将向非洲联盟和平基金提供支持，以有效解决非洲大陆冲突。

中方欢迎非洲国家领导人为解决乌克兰危机采取的建设性和创新性举措。双方呼吁加强对话接触，建立互信，为冲突双方营造有利于对话的环境。

双方一致认为，中非合作应关注强化现有全球机制，确保发展中国家参与，展现包容性，赢得全球信任。鉴此，应解决多边金融机构和联合国安理会改革这一长期未决的问题。

非洲联盟轮值主席、中非合作论坛非方共同主席国、非洲次区域和非洲联盟委员会代表感谢中华人民共和国主席习近平、南非共和国总统拉马福萨共同主持此次中非领导人对话会，祝贺南非成功主办金砖国家领导人第十五次会晤。

2023年8月24日发表于约翰内斯堡。

(责编：胡永秋、袁勃)