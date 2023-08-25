新华社约翰内斯堡8月24日电 金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言

一、序言

1.我们，巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国、南非共和国领导人于2023年8月22日至24日在南非杉藤举行金砖国家领导人第十五次会晤。本次会晤主题是“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”。

2.我们重申对互尊互谅、主权平等、团结民主、开放包容、深化合作、协商一致的金砖精神的承诺。在过去15年金砖国家领导人会晤的基础上，我们将继续致力于强化金砖政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”的互利合作框架，通过促进和平，构建更具代表性、更加公平的国际秩序，重振和改革多边体系，推动实现可持续发展和包容性增长，深化金砖战略伙伴关系，造福五国人民。

二、加强包容性多边主义

3.我们重申对包容性多边主义的承诺，坚持国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用，在此体系中，各主权国家合作维护和平与安全，推动可持续发展，促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，并基于团结、相互尊重、正义、平等的精神加强合作。

4．我们对采取不符合《联合国宪章》原则、为发展中国家带来显著负面影响的单边强制措施表示关切。我们重申致力于加强和完善全球治理，推动构建更加灵敏、有效、高效、代表性强、民主、问责的国际和多边体系。

5．我们呼吁提高新兴市场国家和发展中国家在国际组织和多边机制中的代表性，他们在这些组织和机制中扮演重要角色。我们还呼吁提升新兴市场和发展中国家妇女在国际组织不同级别岗位上的作用及占比。

6.我们重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。我们同意继续以公平、平等的方式同等重视和对待包括发展权在内的各类人权。我们同意在金砖国家及联合国大会、人权理事会等多边框架下就共同关心的问题加强合作，认为应以非选择性、非政治化和建设性方式促进、保护及实现人权，避免双重标准。我们呼吁尊重民主和人权，强调不仅应在国内治理，也应在全球治理层面得到体现。我们重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

7.我们支持对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更加民主，更具代表性、效力和效率，增加发展中国家在安理会成员中的代表性，以应对普遍的全球性挑战。支持非洲、亚洲、拉美的新兴和发展中国家，包括巴西、印度、南非，在国际事务中尤其是在联合国包括其安理会发挥更大作用的正当愿望。

8.我们重申支持以世贸组织为核心、以规则为基础，开放、透明、公平、可预测、包容、平等、非歧视的多边贸易体制，为包括最不发达国家在内的发展中国家提供特殊与差别待遇。我们强调支持世贸组织第十三届部长级会议（MC13）取得积极、有意义的成果。我们承诺建设性参与推进世贸组织必要改革，向MC13提交具体成果。我们呼吁在2024年前恢复所有成员均可使用、完整、运转良好、两级审理和具有约束力的世贸组织争端解决机制，并立即遴选新的上诉机构成员。

9.我们呼吁在建立公平的和以市场为导向的农产品贸易体制、消除饥饿、实现粮食安全和改善营养、促进可持续农业和粮食体制以及实施有韧性农业的做法方面取得进展。我们强调有必要根据《农业协议》第20条授权推进农业改革，同时认识到在以粮食安全为目的的公共储备永久解决方案和包括最不发达国家在内有关发展中国家特殊保障机制各自谈判背景下尊重授权的重要性。金砖国家成员还对不符合世贸组织规则、影响农业贸易的贸易限制措施表示关切，这些措施包括制裁在内的单边非法措施。

10.我们支持构建以份额为基础、资源充足的国际货币基金组织（IMF）为核心的强劲的全球金融安全网。我们呼吁在2023年12月15日之前完成IMF第16轮份额总检查。相关检查应回归IMF份额的首要作用。任何份额调整都应增加新兴市场和发展中经济体（EMDCs）的份额，同时保护最贫穷成员的发言权和代表性。我们呼吁改革布雷顿森林体系机构，包括让新兴市场和发展中国家发挥更大作用，在布雷顿森林体系机构中担任领导职位等，以反映新兴市场和发展中国家在世界经济中的作用。

三、营造和平与发展的环境

11.我们欢迎2023年6月1日发布的《金砖国家外长正式会晤联合声明》，并注意到在2023年7月25日举行的第十三次金砖国家安全事务高级代表会议。

12.我们对世界诸多地区正在发生的冲突表示关切。我们强调承诺以协调和合作的方式，通过对话和包容性协商和平解决分歧与争端，支持有利于和平解决危机的一切努力。

13.我们认识到提升妇女在冲突预防与解决、维和、建和、冲突后重建与发展以及可持续和平等和平进程中参与度的重要性。

14.我们强调对多边主义和联合国核心作用的承诺，这是维护和平与安全的前提。我们呼吁国际社会支持各国共同努力，实现疫后经济复苏。我们强调为冲突后国家重建和发展作出贡献的重要性，呼吁国际社会帮助这些国家实现发展目标。我们强调不应采取任何没有国际法和《联合国宪章》依据的强制性措施。

15.我们重申在冲突局势中应充分尊重国际人道主义法，支持根据联大第46/182号决议确立的人道、中立、公正和独立的基本原则提供人道主义援助。

16.我们赞赏联合国、非洲联盟、次区域组织，尤其是联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会，为应对包括维和、建和、冲突后重建和发展等地区挑战所作持续、共同努力，呼吁国际社会继续通过对话、谈判、协商、调解、斡旋等外交手段提供支持，在相互尊重、相向而行和平衡各方合理诉求的基础上解决国际争端和冲突。我们重申，“以非洲方式解决非洲问题”的原则应继续作为解决冲突的基础。鉴此，我们支持通过加强非洲国家有关能力，支持非洲大陆的和平努力。我们对苏丹持续恶化的暴力局势表示关切。我们敦促各方立即停火止暴，确保向苏丹人民提供不受阻碍的人道准入。我们对萨赫勒地区尤其是尼日尔局势表示关切。我们支持利比亚的主权、独立、领土完整和国家团结，重申支持“利人主导、利人所有”并以联合国斡旋为主渠道的政治进程。我们强调需要根据联合国安理会决议，就西撒哈拉问题达成持久和双方接受的政治解决方案。支持联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）履职。

17.我们欢迎中东局势的积极发展，欢迎金砖国家为支持中东地区发展、安全与稳定所作努力。我们核可2023年4月26日金砖国家中东事务副外长/特使会议联合声明。我们欢迎沙特阿拉伯王国和伊朗伊斯兰共和国恢复外交关系，强调通过对话和外交缓和紧张局势、管控分歧是在这一具有重要战略意义的地区实现和平共处的关键。我们重申支持也门主权、独立和领土完整，赞赏有关各方在实现停火和寻求政治解决方案以结束冲突方面发挥的积极作用。我们呼吁各方开展包容性直接谈判，支持向也门人民提供人道主义、救济和发展援助。我们支持一切尊重叙利亚主权和领土完整的、通过谈判达成的政治解决方案，支持推动叙利亚危机持久解决。我们欢迎阿拉伯叙利亚共和国重新加入阿拉伯国家联盟。我们对巴勒斯坦被占领土上因以色列持续占领和扩大非法定居点引起的暴力升级导致的严峻人道主义局势深表关切。我们呼吁国际社会支持以包括联合国安理会和大会的相关决议以及《阿拉伯和平倡议》在内的国际法为基础的直接谈判，推动实现“两国方案”，从而建立一个完全主权的、独立的、可实现的巴勒斯坦国。我们赞赏联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）广泛开展的工作，呼吁国际社会加大对近东救济工程处行动的支持，缓解巴勒斯坦人民人道主义局势。

18.我们对海地安全、人道主义、政治和经济局势的持续恶化表示严重关切。我们认为当前的危机需要海地人主导的解决方案，包括在当地政治力量、机构和社会之间开展全国对话，凝聚共识。我们呼吁国际社会支持海地解散帮派，强化安全形势，为社会和经济长期发展奠定基础的努力。

19.我们忆及在联合国安理会、联合国大会等场合就乌克兰境内及周边冲突表达的国家立场。我们赞赏地注意到旨在通过对话和外交手段和平解决冲突的相关调解和斡旋建议，包括非洲和平代表团及其提出的和平路径。

20.我们呼吁加强裁军和不扩散，包括《禁止细菌（生物）及毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》（《禁止生物武器公约》）、《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》（《禁止化学武器公约》），认识到维护上述公约完整性和有效性对维护全球稳定及世界和平与安全的作用。我们强调应遵守和加强《禁止生物武器公约》，包括通过一项有法律约束力的、特别是包含高效核查机制的《公约议定书》。我们重申支持确保外空活动的长期可持续性，防止外空军备竞赛和武器化，包括通过谈判达成一项具有法律约束力的多边文件。我们认识到2014年提交裁军谈判会议的“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”更新草案的价值。我们强调，透明度和建立信任措施等务实、不具约束力的承诺也可能有助于防止外空军备竞赛。

21.我们重申应根据国际法，通过和平外交手段解决伊朗核问题，强调维护伊朗核问题全面协议和联合国安理会第2231号决议对国际防扩散以及更广泛的和平与稳定的重要性，希望有关各方早日恢复全面、有效执行伊朗核问题全面协议。

22.我们强烈谴责一切形式和表现的恐怖主义，不论恐怖主义在何时、何地、由何人实施。我们认识到恐怖主义、助长恐怖主义的极端主义和激进主义导致的威胁。我们决心打击一切形式和表现的恐怖主义，包括恐怖分子跨境转移、恐怖融资网络和为恐怖分子提供庇护。我们重申恐怖主义不应与任何宗教、民族、文明或种族挂钩。我们重申坚定致力于在尊重国际法，特别是《联合国宪章》和人权基础上，为预防和打击恐怖主义威胁的全球努力作出更大贡献，强调各国在打击恐怖主义方面负有首要责任，联合国应继续在该领域发挥中心协调作用。我们还强调，国际社会应采取全面、平衡的方式，包括在当前疫情背景下，有效遏制构成严重威胁的恐怖主义活动。我们反对在打击恐怖主义和助长恐怖主义的极端主义方面采取双重标准。我们呼吁尽快在联合国框架下完成和通过《全面反恐公约》，并在裁军谈判会议上发起多边谈判，制定遏制化学和生物恐怖主义行为的国际公约。我们欢迎金砖国家反恐工作组及五个分工作组根据《金砖国家反恐战略》和《金砖国家反恐行动计划》开展的活动。我们期待进一步深化反恐合作。

23.我们强调信息通信技术对促进增长和发展的巨大潜力，同时认识到其在引发犯罪活动和威胁方面已出现和潜在风险。我们对滥用信息通信技术的犯罪活动水平和日益复杂程度上升表示关切。我们欢迎特设委员会制订打击为犯罪目的使用信息通信技术的全面国际公约的持续努力，重申致力于共同及时落实联合国大会第75/282号决议授权。

24.我们重申致力于促进开放、安全、稳定、可及、和平的信息通信技术环境，强调加强对信息通信技术和互联网使用的共识与合作的重要性。我们支持联合国在推动关于信息通信技术安全的建设性对话中发挥领导作用，包括在2021—2025年联合国开放式工作组框架下就信息通信技术的安全和使用开展的讨论，并在此领域制定全球性法律框架。我们呼吁以全面、平衡、客观的方式处理信息通信技术产品和系统的开发和安全。我们强调建立金砖国家关于确保信息通信技术使用安全的合作法律框架的重要性，认为应通过落实《金砖国家网络安全务实合作路线图》以及网络安全工作组工作，继续推进金砖国家之间的务实合作。

25.我们重申致力于加强反腐败国际合作和金砖国家协作，致力于继续履行相关国际协定，特别是《联合国反腐败公约》。我们认识到腐败不分地域，在任何社会和人道主义事业中都会滋生。我们通过能力建设，包括开展培训项目、分享当前各自采用的最佳措施，共同为打击腐败奠定了坚实基础。我们将继续加强这些努力，并增加对腐败新途径的了解。我们将通过信息共享网络和司法协助加强国际合作，打击非法资金流动，打击腐败避风港，支持根据金砖国家国内法律法规调查、起诉和非法资产返还。

四、促进彼此增长

26.我们注意到疫情给人类带来冲击和困难，疫后复苏不均衡加剧全球不平等。由于贸易碎片化、持续的通胀高企、全球融资条件趋紧，特别是发达经济体升息、地缘局势紧张以及债务脆弱性增加，全球经济增长动能减弱，经济前景有所回落。

27.我们鼓励多边金融机构和国际组织发挥建设性作用，就经济政策凝聚全球共识，防止经济混乱和金融分散的系统性风险。我们呼吁多边开发银行继续落实《二十国集团多边开发银行资本充足框架独立审议报告》中的建议，这些建议应在多边开发银行治理框架内自愿实施，以提高其贷款能力，同时维护多边开发银行的长期金融稳定、良好的债权人评级和优先债权人地位。

28.我们认为多边合作对降低地缘政治和经济碎片化带来的风险、加强共同关心领域的努力至关重要。这些领域包括但不限于贸易、减贫、消除饥饿、可持续发展，包括获得能源、水和粮食、燃料、化肥，气候变化减缓与适应、教育、卫生及疫情预防、准备和应对等。

29.我们注意到，一些国家的高债务水平压缩了其应对当前发展挑战所需的财政空间。外部冲击，特别是发达经济体货币政策剧烈收紧所致的溢出效应加剧了这些发展挑战。利率上升和融资条件收紧加剧了许多国家的债务脆弱性。我们认为，有必要妥善处理国际债务问题，以支持经济复苏和可持续发展，同时考虑到各国法律和内部程序。在官方双边债权人、私人债权人和多边开发银行的参与下，根据共同行动和公平负担的原则，以可预期、有序、及时、协调方式落实二十国集团《债务处理共同框架》是共同应对债务脆弱性问题的重要途径之一。

30.我们重申由发达国家、新兴市场和发展中国家共同组成的二十国集团在国际经济和金融合作领域继续发挥首要多边论坛作用的重要性。通过该机制，主要经济体共同寻求全球挑战的应对方案。我们期待印度担任主席国的二十国集团领导人第十八次峰会在新德里成功举办。我们注意到印度、巴西和南非分别于2023年至2025年担任二十国集团主席国，将为积聚持续变革势头提供机遇。我们支持他们在担任二十国集团主席国期间保持连续性和协作，祝愿他们的努力取得圆满成功。因此，我们致力于采取平衡方式，在2023年印度、2024年巴西和2025年南非担任主席国期间，继续放大并将全球南方的声音进一步纳入二十国集团议程。

31.我们认识到，金砖国家携手应对全球经济风险挑战，对实现全球复苏和可持续发展具有重要作用。我们重申致力于加强宏观经济政策协调，深化经济合作，推动实现强劲、可持续、平衡和包容的经济复苏。我们强调在相关部长级和工作组机制内继续落实《金砖国家经济伙伴战略2025》的重要性。我们将探寻加速落实2030年可持续发展议程的解决方案。

32.我们认识到金砖国家粮食总产量占世界的三分之一，重申致力于加强金砖国家农业合作，促进五国的可持续农业和农村发展，增强金砖国家和全球粮食安全。我们强调，加强农业投入的稳定可及对确保全球粮食安全具有重要战略意义。我们重申实施《金砖国家农业合作行动计划（2021－2024）》的重要性，欢迎《金砖国家粮食安全合作战略》。我们强调需要有韧性的粮食供应链。

33.我们认识到数字经济在促进全球经济增长方面的活力。我们还认识到，贸易投资对促进可持续发展、国家和地区工业化、向可持续的消费和生产方式过渡所发挥的积极作用。我们认识到数字时代贸易和投资发展面临的挑战，承认金砖各国的数字发展水平不同，需要应对各自面临的挑战，包括各类数字鸿沟。我们欢迎成立金砖国家数字经济工作组。我们重申，开放、高效、稳定、可靠是应对经济复苏挑战、促进国际贸易和投资的关键。我们鼓励金砖国家进一步合作，加强供应链和支付系统的互联互通，推进贸易投资流动。我们同意按照《金砖国家服务贸易合作框架》的规定，与金砖国家工商理事会和金砖国家女性工商联盟加强服务贸易领域的交流合作，推动落实《金砖国家服务贸易合作路线图》和《金砖国家专业服务贸易合作框架》等相关文件。

34.我们重申支持非盟《2063年议程》，支持非洲通过非洲大陆自贸区投入运行等方式促进一体化的努力。我们强调非洲大陆自贸区将为投资，特别是基础设施建设方面的投资提供可预测的环境，为助力同非洲大陆伙伴形成合作、贸易和发展的合力提供机遇。我们强调加强金砖国家同非洲之间伙伴关系对解锁互利的贸易投资增长和基础设施发展机遇具有重要意义。我们欢迎《妇女和青年贸易议定书》取得的进展，认识到其在促进非洲经济中妇女青年经济金融包容性方面的潜力。我们强调工业化、基础设施建设、粮食安全、促进可持续发展的农业现代化、医疗以及应对气候变化等对非洲可持续发展的意义重大。

35.我们进一步注意到，非洲大陆仍然处于全球贸易体系的边缘，可从金砖五国合作中获益良多。《非洲大陆自由贸易协定》（AfCFTA）和金砖合作为非洲大陆从商品出口国的历史角色向更高生产力附加值转变提供了机遇。我们欢迎并支持非盟作为二十国集团成员参加新德里二十国集团峰会。

36.我们致力于加强金砖国家内部合作，加强金砖国家新工业革命伙伴关系，为加快工业发展创造新机遇。我们支持金砖国家内部通过金砖国家工业能力中心（BCIC）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、金砖国家初创企业论坛以及与金砖国家其他相关机制的协作，在新技术人力资源开发方面进行合作，开展培训项目，应对新工业革命挑战，实现包容性和可持续工业化。我们重申致力于继续讨论与联合国工发组织合作建立金砖国家工业能力中心，共同支持金砖国家工业4.0技能发展，促进新工业革命伙伴关系并提高生产力。我们期待与联合国工发组织合作，请金砖国家新工业革命伙伴关系咨询组与联合国工发组织协调。

37.我们认识到中小微企业对充分释放金砖国家经济潜力的关键作用，重申其参与生产网络和价值链的重要性。我们将继续共同致力于消除各种制约因素，例如缺乏便捷的信息和融资渠道、技能短缺、网络影响、过度监管负担及采购相关的限制因素，确保企业更便捷地获取信息和融资、技术升级和市场连接。我们核可《金砖国家中小微企业合作框架》，该框架将促进金砖国家在展会展览信息交流等方面的合作，鼓励中小微企业参与选定的活动，以促进中小微企业间开展可能达成交易的互动和合作。金砖国家成员将促进商务代表团交流，推动中小微企业举办具体行业的企业对企业（B2B）会议，以加强金砖国家中小微企业间合作和商业联盟，并特别关注妇女和青年所有的中小微企业。各成员将提供中小微企业、商业发展机遇以及合作可能性等相关信息，以促进金砖国家中小微企业发展。此外，我们将促进贸易政策、市场情报等信息共享，以提升中小微企业国际贸易参与度。我们将推动企业获取资源和能力，包括有助于改善中小微企业参与经济活动和全球价值链的技能、知识网络和技术。我们将就推动金砖国家中小微企业融入全球贸易和价值链的举措和方式交换意见，包括分享如何通过区域一体化支持中小微企业发展的经验。

38.我们重申致力于促进就业以实现可持续发展，包括开发技能以确保有韧性的复苏，考虑性别问题的就业，以及包括工人权益在内的社会保障政策。我们重申致力于尊重、促进并实现全民体面劳动和社会公正。我们将基于“德班行动呼吁”加大力度有效废除童工，于2030年前加速实现社会保障全民覆盖。我们将投资技能开发体系，提升非正规经济和新就业形态劳动者相关高水平技能可及性，提高经济、社会、环境可持续和包容性经济的生产力。我们将探索成立一个落实体面劳动生产力生态体系的金砖平台。

39.我们认识到旅游业复苏的紧迫性和增加游客互访量的重要性，将进一步加强金砖国家绿色旅游联盟，采取措施，打造更有韧性、可持续、包容的旅游业。

40.我们同意加强标准化领域交流与合作，充分发挥标准作用，促进可持续发展。

41.我们同意继续深化金砖国家在竞争领域合作，为国际经贸合作营造公平竞争的市场环境。

42.我们同意通过金砖国家知识产权合作机制（IPRCM），加强知识产权对话与合作。今年正值知识产权局局长合作十周年之际，我们欢迎其工作计划与可持续发展目标对接。

43.我们支持加强金砖国家内部统计合作。数据、统计和信息是知情决策和有效决策的基础。今年是首份《金砖国家联合统计手册》和《金砖国家联合统计摘要》发布十周年。我们支持继续发布《金砖国家联合统计手册（2023）》和《金砖国家联合统计摘要（2023）》，吸引更多用户使用。

44.我们认识到快速、廉价、透明、安全、包容的支付体系有广泛益处。我们期待金砖国家支付工作组（BPTF）关于在金砖国家推进《二十国集团完善跨境支付路线图》有关要素的报告。我们欢迎金砖国家成员分享跨境支付系统互联互通等支付基础设施方面的经验，相信这将进一步加强金砖国家间合作，鼓励进一步就支付工具开展对话，以促进金砖国家成员与其他发展中国家间的贸易和投资流动。我们强调，鼓励金砖国家同其贸易伙伴在开展国际贸易和金融交易时使用本币的重要性。我们还鼓励加强金砖国家间代理银行网络，促进本币结算。

45.我们责成财长和/或央行行长们研究金砖国家本币合作、支付工具和平台，于下次领导人会晤前提交报告。

46.我们认识到新开发银行（NDB）在促进其成员国基础设施和可持续发展方面的关键作用。我们祝贺巴西联邦共和国前总统迪尔玛·罗塞夫女士担任新开发银行行长，相信她将为新开发银行有效履行职能作出贡献。我们期待新开发银行为可持续发展提供并维持最有效的融资方案，稳步扩员、改善治理、提高运营效率，以实现新开发银行2022－2026年总体战略。我们欢迎孟加拉国、埃及和阿拉伯联合酋长国三个新开发银行新成员。我们鼓励新开发银行根据自身治理机制和成员国优先事项和发展目标，在知识分享过程中发挥积极作用，在经营方针中纳入成员国最佳实践。我们认为新开发银行是全球多边开发银行大家庭的重要成员，因为它是由新兴市场国家和发展中国家为新兴市场国家和发展中国家创建的机构，具有独特的地位。

47.我们欢迎去年建立的金砖财金智库网络，欢迎使该网络投入运作的努力。我们将推动各成员国明确并指定牵头智库。我们核可南非担任主席期间制定的金砖财金智库网络的《运行指导原则》，该文件为智库网络在治理、产出交付和资金方面的运作提供指导。

48.我们认识到基础设施投资为人类、社会、环境和经济发展提供支持。我们注意到基础设施需求不断增长，对基础设施规模、创新和可持续性的要求更高。我们强调金砖国家为基础设施投资持续提供良好机遇。我们进一步认为，利用政府有限的资源撬动私人资本、专业知识和效率，对于弥合金砖国家基础设施投资缺口至关重要。

49.我们将继续支持政府和社会资本合作（PPP）及基础设施工作组分享基础设施有效开发和交付方面的知识、良好做法和经验，使各成员国从中受益。在这方面，工作组整理了指导原则，推动基础设施交付采用务实方式，并在基础设施建设和交付中使用政府和社会资本合作等混合融资方案。我们期待于今年晚些时候举行基础设施投资研讨会，与金砖国家政府、投资者和融资方讨论如何与私营部门合作，促进在基础设施交付中使用绿色、转型和可持续金融。

50.金砖国家应急储备安排（CRA）仍是缓解未来危机影响的重要机制，是对现有国际金融和货币安排的补充，有助于加强全球金融安全网。我们重申致力于不断加强应急储备安排，并期待2023年晚些时候圆满完成第六次演练。我们也支持在修订《金砖国家应急储备安排中央银行间协议》未决技术问题方面取得的进展，核可将“后疫情时代的挑战”作为2023年金砖国家经济简报的拟议主题。

51.我们欢迎在可持续金融、转型金融、信息安全、金融技术和支付等共同关心的议题上继续开展合作，并期待在相关工作机制下继续在这些领域开展工作，包括开展技术研究解决在金融领域气候数据缺失的问题，支持增强网络安全、发展金融技术的提议，包括分享该领域的知识及经验。

五、推动可持续发展

52.我们再次呼吁通过动员必要的执行手段，以平衡全面方式，在经济、社会和环境三大领域，落实2030年可持续发展议程。我们敦促捐助国履行官方发展援助承诺，根据受援国国家政策目标，推动能力建设和技术转让，并向发展中国家提供额外发展资源。由此，我们强调将于2023年9月在纽约举行的可持续发展峰会和将于2024年9月举行的未来峰会将为国际社会重申对落实2030年议程承诺带来重要机遇。

53.我们认识到以综合、全面的方式落实可持续发展目标的重要性，特别是通过消除贫困和应对气候变化，同时促进可持续的土地利用和水资源管理、保护生物多样性、可持续利用其组成部分和生物多样性，以及公平、公正地分享利用遗传资源所产生的惠益，包括按照《生物多样性公约》第1条并根据各国的国情、优先事项和能力，适当获取遗传资源。我们还强调技术与创新、国际合作、公私伙伴关系、南南合作的重要意义。

54.我们强调在生物多样性保护和可持续利用方面开展合作的重要性，如保护技术研发、保护区开发以及打击野生动物非法贸易。此外，我们将继续积极参与生物多样性相关的国际公约，如《生物多样性公约》及其议定书，推动落实“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”（“昆蒙框架”）、《濒危野生动植物物种国际贸易公约》和《联合国防治荒漠化公约》，落实《减少土地退化和加强陆地栖息地保护全球倡议》。

55.我们欢迎2022年12月举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（CBD COP-15）历史性地通过了“昆蒙框架”。因此，我们承诺根据共同但有区别的责任原则以及各自国情、优先事项和能力，努力实现“昆蒙框架”所有全球长期目标和具体行动目标，实现其阻止和扭转生物多样性丧失的使命以及人与自然和谐共生的愿景。我们敦促发达国家提供充足的执行手段，包括资金、能力建设、技术和科学合作，以及技术获取和转让，以全面落实《生物多样性公约》。我们还认识到在商业中开展可持续利用生物多样性合作的潜力，支持当地经济发展、工业化、就业和可持续商业机会。

56.我们再次强调落实《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）及其《巴黎协定》以及恪守共同但有区别的责任和各自能力原则的重要性，加强低成本气候技术转让能力建设，并为环境可持续项目动员可负担、充足且及时拨付的新的额外资金。我们同意，有必要捍卫、推动和加强气候变化的多边应对，共同推动《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（UNFCCC COP28）取得积极成果。我们认识到，发达国家应增强支持气候行动的执行手段，包括提供充足、及时、可负担的气候融资、技术合作、能力建设和技术转移。此外，有必要建立全面的资金安排处理气候变化的损失和损害，包括将《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会上同意建立的损失和损害基金投入运作，以使发展中国家受益。

57.我们同意应对气候变化挑战，同时按照共同但有区别的责任和各自能力的原则，并根据各国不同的国情，确保向低碳和低排放经济公正、可负担和可持续转型。我们主张在各国确定的发展优先事项的基础上，实现公正平等和可持续的转型，呼吁发达国家以身作则，支持发展中国家实现这种过渡。

58.我们强调发达国家应支持发展中国家获得现有和新兴的低排放技术和解决方案，以避免、减少和消除温室气体排放，加强适应行动，应对气候变化。我们强调需要加强低成本技术转让，为环境可持续项目动员可负担、充足、新的和及时拨付的额外资金。

59.我们决心将为今年在迪拜举行的第28次缔约方大会取得成功作出贡献，重点是推动落实和合作。作为评估落实《巴黎协定》长期目标集体进展、促进《联合国气候变化框架公约》下《巴黎协定》多方面气候行动的主要机制，全球盘点必须有效、并明确气候变化全球应对的差距，同时为所有国家，特别是发达国家提高雄心奠定基础。我们呼吁发达国家弥合发展中国家在减缓和适应行动执行手段方面的显著差距。

60.我们欢迎巴西申办《联合国气候变化框架公约》第30次缔约方大会，2025年将是全球应对气候变化未来的关键一年。

61.我们进一步敦促发达国家兑现承诺，包括2020年前每年调动1000亿美元资金，延及2025年，以支持发展中国家的气候行动。此外，2025年前将适应资金在2019年基础上翻一番对于实施适应行动至关重要。此外，我们期待根据发展中国家需求和优先事项，于2025年前设定一个具有雄心的新的气候资金集体量化目标。这将需要发达国家提供额外的、赠予性和/或优惠的、及时拨付且足够的资金支持，平衡推进适应和减缓行动。这包括支持落实国家自主贡献（NDCs）。

62.我们认识到，需要加强支持实施环境和气候变化方案的金融机制和投资，加大改革这些金融机制以及多边开发银行和国际金融机构的力度。我们呼吁这些机构的股东采取果断行动，扩大气候投融资规模，支持与气候变化相关的可持续发展目标，使其体制安排符合目的。

63.我们反对贸易壁垒，包括某些发达国家以应对气候变化为借口设置的贸易壁垒，并重申致力于加强对此类问题的协调。我们强调，为应对气候变化和生物多样性丧失而采取的措施必须符合世贸组织规定，不能构成任意或不合理的歧视手段，也不能成为对国际贸易的变相限制，更不能对国际贸易造成不必要障碍。任何此类措施都必须以共同但有区别的责任和各自能力原则为指导，以各国不同的国情为考量依据。我们对任何与世贸组织规则不一致，可能扭曲国际贸易、增加新的贸易壁垒并将应对气候变化的负担转嫁给金砖国家和其他发展中国家的歧视性措施表示关切。

64.我们承诺加紧努力，增强在全球大流行病预防、准备和应对方面的集体能力，加强未来共同抵御此类大流行病的能力。鉴此，我们认为继续支持金砖国家疫苗研发中心很重要。我们期待将于2023年9月20日在联合国大会举行的大流行病预防、准备和应对高级别会议，并呼吁会议取得动员政治意愿和持续领导力的积极成果。

65.我们认识到基本医疗保健对全民医疗保健、医疗系统韧性、卫生危机预防与应对的关键基础性作用。我们相信将于2023年9月在联合国大会召开的全民健康覆盖高级别会议将为全民健康覆盖动员最高政治支持，促进实现联合国可持续发展目标3（健康福祉）项下全民医保基础任务的关键步骤。我们重申支持世界卫生组织领导下抗击结核病的国际倡议，期待积极参与今年9月在纽约举行的联合国结核病问题高级别会议，鼓励会议发出坚定的政治宣示。

66.考虑到金砖各国的国家法律和优先事项，我们承诺根据以往金砖国家卫生部长会议及其成果和金砖国家传统医药高级别论坛，继续开展传统医药合作。

67.我们注意到，金砖国家在核医学和放射制药领域拥有重要经验和潜力。我们欢迎设立金砖国家核医学工作组的决定，以扩大该领域合作。

68.我们欢迎南非在2023年全年主办金砖国家科技创新指导委员会会议，这是管理和确保金砖国家科技创新领域活动成功举办的主要协调机制。我们呼吁指导委员会对金砖国家科技创新工作组的主题重点领域和组织框架进行战略审查，以确保与金砖国家当前的政策重点更好地保持一致。我们赞赏南非举办第八届金砖国家青年科学家论坛并同时组织第六届金砖国家创新青年奖评奖。我们赞赏金砖国家科技和创新框架计划成功通过资助大量金砖国家间优秀研究项目，将科学家联系起来。我们还赞赏金砖国家科技和创新框架计划秘书处为推动2024年启动金砖国家科技和创新旗舰项目征集相关讨论所作努力。我们认可《金砖国家创新合作行动计划（2021－2024年）》实施进展。我们鼓励对金砖国家技术转移中心和金砖国家创新网络等倡议采取进一步行动。我们还欢迎金砖国家科技创新创业伙伴关系工作组在创新创业领域采取更多行动，例如支持金砖国家孵化培训和网络、金砖国家技术转让培训计划和金砖国家创业论坛。

69.我们祝贺我们的航天机构通过金砖国家卫星星座数据样本交换，成功落实了《金砖国家遥感卫星星座合作协议》；于2022年11月举办首届金砖国家遥感卫星星座应用论坛；于2023年7月召开金砖国家航天合作联委会第二次会议，并继续成功实施金砖国家卫星星座试点项目。我们鼓励金砖国家航天机构继续提升遥感卫星数据共享与应用合作水平，为金砖国家经济社会发展提供数据支撑。

70.我们强调能源可及对实现可持续发展目标的基础性作用，注意到能源安全面临的突出风险，同时我们强调金砖国家作为能源产品和服务的主要生产者和消费者，有必要加强合作。我们相信能源安全、可及性和能源转型都很重要，应加以平衡。我们欢迎在能源转型供应链方面加强合作和投资，注意到全面参与清洁能源全球价值链的必要性。我们进一步承诺加强包括关键能源基础设施在内的能源系统韧性，推动清洁能源利用，促进能源科技研究创新。我们将通过激励能源投资流动来应对能源安全挑战。我们认同，基于各国的优先事项和国情高效利用所有能源的方式，即包括生物燃料、水电、核能和在零排放和低排放技术和工艺基础上生产的氢在内的可再生能源及化石能源，这些能源方式对于向灵活、具有韧性和可持续的能源系统公正过渡至关重要。我们认识到化石燃料在支持能源安全和能源转型方面的作用。我们呼吁金砖五国在技术中立方面开展合作，并进一步敦促采用共同、有效、明确、公平和透明的标准和规则，评估排放量、制定可持续项目的兼容分类标准以及核算碳单位。我们欢迎在金砖国家能源研究合作平台机制下开展联合研究和技术合作，赞赏举办金砖国家青年能源峰会等活动。

71.我们继续致力于加强金砖国家人口问题合作，因为人口年龄结构变化同时带来挑战和机遇，特别是在妇女权利、青年发展、残疾人权利、就业和劳动世界的未来、城镇化、移民和老龄化等方面。

72.我们重申金砖国家灾害管理合作的重要性。我们强调减少灾害风险措施对建设有抗灾能力的社区、交流灾害管理最佳实践信息、采取气候变化适应举措、整合本土知识系统以及改善对预警系统和抗灾基础设施投资的重要性。我们进一步强调，应通过将减少灾害风险纳入政府和社区规划的主流，全面包容减少灾害风险。我们鼓励通过加强国家应急系统能力的联合活动扩大金砖国家内部合作。

73.我们赞同南非在其担任金砖国家主席国期间高度重视面向未来的教育和技能培养变革。我们支持促进金砖国家内部学术资格互认的原则，以确保有技能的专业人员、学者和学生的流动，并在遵守适用的国内法前提下，承认在对方国家获得的学历。我们欢迎金砖国家教育部长第十次会议提出的具体建议，这些建议重点关注教育与培训的关键领域，如创业精神培养、适应不断变化世界的技能、失学青年、气候变化、劳动力市场情报、儿童早期开发及全球大学排名。我们赞赏金砖国家教育合作，包括职业教育合作取得的进展，特别是成立聚焦加强交流对话的金砖国家职业教育合作联盟，以及金砖国家职业教育合作联盟章程的提前达成，这有助于推动职业教育务实合作，促进职业教育与产业融合。

74.我们承诺加强金砖国家间技能交流与合作。我们支持教育和职业技术教培领域的数字化转型，每个金砖国家都致力于确保国内教育的可及性和公平性，促进高质量教育发展。我们同意探索建立金砖国家数字教育合作机制的机会，开展数字教育政策对话，共享数字教育资源，打造智能教育系统，通过加强金砖国家网络大学和该领域其他机构间倡议（包括金砖国家大学联盟）合作，共同推动金砖国家教育数字化变革，发展可持续教育。我们欢迎金砖国家网络大学国际理事会考虑金砖国家网络大学扩员，让更多金砖国家的大学加入进来。我们强调分享扩大幼儿全面保育和教育可及性最佳做法的重要性，为金砖国家儿童创造更好的人生开端。我们欢迎促进金砖国家内部交流、通过多种学习途径使学习者掌握适应未来的技能的决定。

六、深化人文交流

75.我们重申金砖国家人文交流对增进相互理解、友谊和合作的重要性。我们赞赏在2023年主席国南非主持下，在包括媒体、文化、教育、体育、艺术、青年、民间社会和学术交流等领域取得的积极进展，认同人文交流对丰富我们的社会和发展我们的经济具有至关重要作用。

76.我们认识到青年是加速实现可持续发展目标的推动力。青年领导力对于加快以代际团结、国际合作、友谊和社会变革原则为前提的公正转型至关重要。必须通过培育创业和创新文化促进青年可持续发展。我们重申金砖国家青年峰会作为有意义地参与青年事务平台的重要性，认识到其作为青年参与金砖国家事务协调架构的价值。我们欢迎达成《金砖国家青年理事会框架》。

77.我们赞赏金砖国家工商论坛成功举行。在金砖国家工商理事会成立十周年之际，我们欢迎理事会重点回顾其业已实现的里程碑以及取得进展的领域。我们进一步欢迎理事会有意跟踪金砖国家内部贸易流动，明确贸易表现未达预期的领域并提出解决方案。

78.我们认可妇女在经济发展中扮演的关键角色，赞赏金砖国家女性工商联盟。我们认识到包容的创业精神和妇女对资金的可及性有助于她们参与商业企业、创新和数字经济。我们欢迎提高女性农民农业生产力，增加获得土地、技术和市场机会的倡议。

79.在金砖国家学术论坛成立15周年之际，我们认识到其作为金砖国家领军学者审议和讨论当前面临各类问题的平台所具有的价值。金砖国家智库理事会也庆祝了其增进金砖国家学术界研究和能力建设合作的十年。

80.金砖国家政党开展对话在凝聚共识、深化合作方面发挥建设性作用。我们注意到2023年7月成功举办的“金砖+”政党对话会，欢迎其他金砖国家今后继续举办类似活动。

81.我们重申对金砖国家政府签署和通过的所有文化领域合作文书及协定的承诺，承诺通过金砖国家文化工作组抓紧实施《落实〈金砖国家政府间文化合作协议〉行动计划（2022－2026年）》。

82.我们承诺确保将文化纳入国家发展政策，将其作为实现联合国2030年可持续发展议程所列目标的推动力和促进器。我们还重申致力于根据世界文化政策与可持续发展会议（MONDIACULT22）决定，将文化和创意经济作为国际公共产品予以推广。

83.我们同意支持保护、保存、修复和推广文化遗产，包括物质文化遗产和非物质文化遗产。我们承诺采取强有力的措施，打击非法贩运文物，鼓励文化和遗产利益攸关方开展对话，并通过探索技术创新解决方案和推动政策制定，改变文化内容生产、传播和获取方式，促进文化和创意部门数字化。我们重申致力于支持文化企业、博物馆和文化机构参与金砖国家主办的国际展览和节庆活动，并在组织此类活动时相互协助。

84.我们欢迎2023年南非担任金砖主席国期间成立体育联合工作组，搭建金砖体育合作框架。我们期待2023年10月在南非举办的金砖国家运动会取得成功。我们承诺为金砖国家提供必要支持，使其能够按照相关规则参加在本国举行的国际体育赛事和会议。

85.我们强调所有金砖国家都拥有丰富的传统体育文化，同意相互支持，在金砖国家间和全世界推广传统运动项目和本土运动项目。我们鼓励我们的体育组织开展各类线上线下交流活动。

86.我们赞赏金砖国家通过金砖国家城镇化论坛等机制在提高城市韧性方面取得的进展，赞赏金砖国家致力于进一步加强各级政府和社会在落实2030年可持续发展议程和促进可持续发展目标本土化方面的包容性合作。

七、机制建设

87.我们重申基于共同利益和重要优先领域，继续夯实金砖国家团结合作的重要性，以进一步增强金砖国家战略伙伴关系。

88.我们满意地注意到金砖机制建设所取得的进展，强调金砖合作应顺应时代变化，做到与时俱进，在共识基础上确保各领域合作重点更加突出，金砖战略伙伴关系更加高效、成果更加务实。我们责成协调人继续定期讨论金砖机制建设，包括整合和优化相关合作。

89.我们欢迎其他新兴市场国家和发展中国家应金砖主席国南非的邀请，作为“金砖之友”参加金砖国家领导人以下级别的会议，以及在2023年约翰内斯堡金砖国家领导人第十五次会晤期间举办的金砖－非洲外围对话和“金砖+”对话会。

90.我们赞赏全球南方国家加入金砖国家的强烈意愿。金砖国家秉持金砖精神，坚持包容性多边主义，就扩员进程的指导原则、标准和程序达成一致。

91.我们决定邀请阿根廷共和国、阿拉伯埃及共和国、埃塞俄比亚联邦民主共和国、伊朗伊斯兰共和国、沙特阿拉伯王国、阿拉伯联合酋长国从2024年1月1日起成为金砖国家正式成员。

92.我们责成外长们进一步讨论金砖伙伴国模式及潜在伙伴国名单，在下次金砖国家领导人会晤前提交报告。

93.巴西、俄罗斯、印度和中国赞赏南非作为2023年金砖国家主席国所做工作，对南非政府和人民主办金砖国家领导人第十五次会晤致以诚挚谢意。

94.巴西、印度、中国和南非将全力支持俄罗斯担任2024年金砖国家主席国并在喀山举办金砖国家领导人第十六次会晤。

(责编：胡永秋、闫嘉琪)