新华社约翰内斯堡8月24日电

金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言（摘要）

一、序言

重申对互尊互谅、主权平等、团结民主、开放包容、深化合作、协商一致的金砖精神的承诺。继续致力于强化金砖政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”的互利合作框架，推动实现可持续发展和包容性增长，深化金砖战略伙伴关系，造福五国人民。

二、加强包容性多边主义

重申对包容性多边主义的承诺，坚持国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。

对采取不符合《联合国宪章》原则、为发展中国家带来显著负面影响的单边强制措施表示关切。重申致力于加强和完善全球治理。呼吁提高新兴市场国家和发展中国家在国际组织和多边机制中的代表性。

重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

重申支持以世贸组织为核心、以规则为基础，开放、透明、公平、可预测、包容、平等、非歧视的多边贸易体制，为包括最不发达国家在内的发展中国家提供特殊与差别待遇。对不符合世贸组织规则、影响农业贸易的贸易限制措施表示关切，这些措施包括制裁在内的单边非法措施。

呼吁在2023年12月15日之前完成国际货币基金组织第16轮份额总检查。呼吁改革布雷顿森林体系机构，包括让新兴市场和发展中国家发挥更大作用，在布雷顿森林体系机构中担任领导职位等，以反映新兴市场和发展中国家在世界经济中的作用。

三、营造和平与发展的环境

强调承诺以协调和合作的方式，通过对话和包容性协商和平解决分歧与争端。强调对多边主义和联合国核心作用的承诺。强调不应采取任何没有国际法和《联合国宪章》依据的强制性措施。

欢迎沙特阿拉伯王国和伊朗伊斯兰共和国恢复外交关系。

忆及在联合国安理会、联合国大会等场合就乌克兰境内及周边冲突表达的国家立场。赞赏地注意到旨在通过对话和外交手段和平解决冲突的相关调解和斡旋建议。

重申应根据国际法，通过和平外交手段解决伊朗核问题，希望有关各方早日恢复全面、有效执行伊朗核问题全面协议。

决心打击一切形式和表现的恐怖主义。重申恐怖主义不应与任何宗教、民族、文明或种族挂钩。反对在打击恐怖主义和助长恐怖主义的极端主义方面采取双重标准。

应通过落实《金砖国家网络安全务实合作路线图》以及网络安全工作组工作，继续推进金砖国家之间的务实合作。

重申致力于加强反腐败国际合作和金砖国家协作。将打击非法资金流动，打击腐败避风港，支持根据金砖国家国内法律法规调查、起诉和非法资产返还。

四、促进彼此增长

重申由发达国家、新兴市场和发展中国家共同组成的二十国集团在国际经济和金融合作领域继续发挥首要多边论坛作用的重要性。致力于采取平衡方式，在2023年印度、2024年巴西和2025年南非担任主席国期间，继续放大并将全球南方的声音进一步纳入二十国集团议程。

在官方双边债权人、私人债权人和多边开发银行的参与下，根据共同行动和公平负担的原则，以可预期、有序、及时、协调方式落实二十国集团《债务处理共同框架》是共同应对债务脆弱性问题的重要途径之一。

重申致力于加强金砖国家农业合作，促进五国的可持续农业和农村发展，增强金砖国家和全球粮食安全。欢迎《金砖国家粮食安全合作战略》。强调需要有韧性的粮食供应链。

欢迎成立金砖国家数字经济工作组。鼓励加强供应链和支付系统的互联互通。同意按照《金砖国家服务贸易合作框架》的规定，与金砖国家工商理事会和金砖国家女性工商联盟加强服务贸易领域的交流合作，推动落实《金砖国家服务贸易合作路线图》和《金砖国家专业服务贸易合作框架》等相关文件。核可《金砖国家中小微企业合作框架》。

重申支持非盟《2063年议程》，支持非洲通过非洲大陆自贸区投入运行等方式促进一体化的努力。欢迎并支持非盟作为二十国集团成员参加新德里二十国集团峰会。

致力于加强金砖国家新工业革命伙伴关系。支持金砖国家内部通过金砖国家工业能力中心、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、金砖国家初创企业论坛以及与金砖国家其他相关机制的协作，实现包容性和可持续工业化。支持加强金砖国家内部统计合作。

欢迎金砖国家成员分享跨境支付系统互联互通等支付基础设施方面的经验，鼓励进一步就支付工具开展对话。强调鼓励金砖国家同其贸易伙伴在开展国际贸易和金融交易时使用本币的重要性。责成财长和/或央行行长们研究金砖国家本币合作、支付工具和平台，于下次领导人会晤前提交报告。

期待新开发银行为可持续发展提供并维持最有效的融资方案，稳步扩员、改善治理、提高运营效率，以实现新开发银行2022－2026年总体战略。

欢迎去年建立的金砖财金智库网络，欢迎使该网络投入运作的努力。重申致力于不断加强应急储备安排，并期待2023年晚些时候圆满完成第六次演练。

五、推动可持续发展

再次呼吁通过动员必要的执行手段，以平衡全面方式，在经济、社会和环境三大领域，落实2030年可持续发展议程。敦促捐助国履行官方发展援助承诺。

再次强调落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》以及恪守共同但有区别的责任和各自能力原则的重要性。进一步敦促发达国家兑现承诺。反对贸易壁垒，包括某些发达国家以应对气候变化为借口设置的贸易壁垒。

认为继续支持金砖国家疫苗研发中心很重要。承诺继续开展传统医药合作。鼓励对金砖国家技术转移中心和金砖国家创新网络等倡议采取进一步行动。祝贺我们的航天机构成功落实了《金砖国家遥感卫星星座合作协议》。欢迎在金砖国家能源研究合作平台机制下开展联合研究和技术合作。重申金砖国家灾害管理合作的重要性。赞赏金砖国家教育合作取得的进展，特别是成立金砖国家职业教育合作联盟。

六、深化人文交流

欢迎达成《金砖国家青年理事会框架》。欢迎金砖国家工商理事会重点回顾其业已实现的里程碑以及取得进展的领域。赞赏金砖国家女性工商联盟。

金砖国家政党开展对话在凝聚共识、深化合作方面发挥建设性作用。注意到2023年7月成功举办的“金砖+”政党对话会，欢迎其他金砖国家今后继续举办类似活动。承诺通过金砖国家文化工作组抓紧实施《落实〈金砖国家政府间文化合作协议〉行动计划》。同意支持保护、保存、修复和推广文化遗产，包括物质文化遗产和非物质文化遗产。期待2023年10月在南非举办的金砖国家运动会取得成功。赞赏金砖国家通过金砖国家城镇化论坛等机制在提高城市韧性方面取得的进展。

七、机制建设

满意地注意到金砖机制建设所取得的进展，强调金砖合作应顺应时代变化，做到与时俱进，在共识基础上确保各领域合作重点更加突出，金砖战略伙伴关系更加高效、成果更加务实。

赞赏全球南方国家加入金砖国家的强烈意愿。金砖国家秉持金砖精神，坚持包容性多边主义，就扩员进程的指导原则、标准和程序达成一致。

决定邀请阿根廷共和国、阿拉伯埃及共和国、埃塞俄比亚联邦民主共和国、伊朗伊斯兰共和国、沙特阿拉伯王国、阿拉伯联合酋长国从2024年1月1日起成为金砖国家正式成员。

责成外长们进一步讨论金砖伙伴国模式及潜在伙伴国名单，在下次金砖国家领导人会晤前提交报告。

全力支持俄罗斯担任2024年金砖国家主席国并在喀山举办金砖国家领导人第十六次会晤。

(责编：胡永秋、闫嘉琪)