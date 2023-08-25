新华社北京8月24日电 综合新华社驻外记者报道：金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会24日宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。六国领导人和官员对此表示欢迎，并期待继续深化合作。

沙特阿拉伯外交大臣费萨尔24日表示，沙特期待与金砖国家开展更多合作。他说，沙特与金砖国家存在战略性关系，金砖机制是加强各国间经济合作的重要渠道，沙特赞赏金砖国家邀请沙特加入金砖合作机制。

埃及总统塞西24日表示，他对埃及受邀加入金砖合作机制表示赞赏。埃及期待与现有金砖成员和新成员进行协调合作，以实现加强成员间经济合作的目标，就面临的各种问题和挑战提高“全球南方”声音，促进发展中国家权益。

阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬24日在社交媒体上发文说，阿联酋赞同金砖国家领导人对人类未来发展的共同愿景，赞赏邀请阿联酋加入金砖合作机制这一决定。阿方期待与各方继续深化合作，以实现全世界的共同繁荣。

阿根廷总统费尔南德斯24日通过社交媒体发表视频讲话表示，加入金砖合作机制将为阿根廷提供绝佳发展机遇，让阿根廷打开新局面。加入金砖合作机制是阿根廷向建设一个更加友好和开放的国家迈出的重要一步，将促进阿根廷国内经济发展、社会公平并改善人民福祉。

伊朗总统办公室负责政治事务的副主任穆罕默德·贾姆希迪24日在社交媒体上表示，伊朗加入金砖合作机制是历史性的一步，这是伊朗外交政策的战略性胜利，祝贺伊朗。

埃塞俄比亚总理阿比24日在社交媒体上写道：“今天，金砖国家领导人支持埃塞加入金砖合作机制，这对埃塞来说是一个伟大的时刻。埃塞随时准备与各方合作，建立包容和繁荣的全球秩序。”（参与记者：沈丹琳、姚兵、王钟毅、汪平、胡冠、苏小坡）

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