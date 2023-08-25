这是具有里程碑意义的一刻——

当地时间8月24日上午，习近平主席在南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会。会议宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。习近平主席对这些国家表示祝贺。

当地时间8月24日上午，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会。会议宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。这是习近平发表重要讲话。新华社记者 谢环驰 摄

这是继十多年前南非正式成为金砖合作机制第五个成员后，金砖大家庭的又一次扩员。

（一）

“扩员”是本次金砖国家领导人会晤备受瞩目的议题之一。24日一大早，来自世界各地的记者们就早早涌入约翰内斯堡杉藤会议中心，等待“扩员”结果揭晓。

金砖合作机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的时代潮流之中。17年来，金砖合作机制顺应历史大势，展现充沛活力，日益成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。

习近平主席曾指出：“金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的‘小圈子’，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。”

秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，金砖合作机制的生命力越来越强，影响力越来越大。许多国家希望叩开“金砖之门”、参与金砖合作。据悉，包括此次受邀加入金砖大家庭的6国在内，共有40多个国家不同程度地表达了加入的愿望，20多个国家提交了正式申请。

这充分反映出，在世界百年未有之大变局加速演进的形势下，广大发展中国家推进团结自强、捍卫多边主义、维护国际公平正义、完善全球治理的共同心声。

（二）

中国一直是金砖扩员的积极推动者。本轮扩员进程，正是在去年中国担任金砖国家主席国期间启动的。

2022年6月23日，在金砖国家领导人第十四次会晤上，习近平主席明确表示：

“近年来，不少国家提出希望加入金砖合作机制。引入新鲜血液，将为金砖合作带来新活力，也将提升金砖国家代表性和影响力。今年，我们在不同场合就扩员问题进行了深入讨论，应该推进这一进程，让志同道合的伙伴们早日加入金砖大家庭。”

此后，在双多边外交活动中，习近平主席多次谈到推进金砖扩员进程。

今年8月22日，在向2023年金砖国家工商论坛闭幕式发表的致辞中，习近平主席表示：“我高兴地看到，20多个国家正在叩响金砖的大门，中方真诚欢迎大家加入金砖合作机制！”

23日，在出席金砖国家领导人第十五次会晤时，习近平主席强调，加速扩员进程，让更多国家加入到金砖大家庭，集众智、汇群力，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

经过各方共同努力，此次金砖领导人会晤作出扩员决定，这是历史性事件。新成员都是具重要影响力的国家，相信将给金砖合作机制注入新活力，进一步壮大世界和平和发展的力量，对世界产生重大影响。

（三）

此次金砖国家领导人会晤期间，在“金砖+”模式下，南非举办金砖国家同非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人对话会，数十位来自世界各个地区的领导人或代表，以及联合国秘书长、新开发银行行长等国际和地区组织负责人出席。

2017年，习近平主席在金砖国家领导人厦门会晤上提出“金砖+”的概念，旨在以金砖国家合作为基础，邀请更多新兴市场国家和发展中国家加入团结合作、互利共赢的事业，实现共同发展繁荣。

此次约翰内斯堡“金砖+”领导人对话会的盛况，凸显出中国倡导的“金砖+”顺应了各国人民求和平、谋发展、促合作的愿望，正在蓬勃生长。

今天的世界，单边主义、霸权主义、阵营对抗、零和博弈逆流涌动，引起国际社会高度警惕。面对变乱交织的世界，中国坚定站在历史正确的一边，奉行“大道之行，天下为公”，推动构建人类命运共同体。

正如习近平主席指出的：金砖国家同50多个国家聚首南非，不是拉谁选边站队，不是搞阵营对抗，而是打造和平发展的大格局。

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