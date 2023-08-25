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新闻背景：金砖大家庭6名新成员

2023年08月25日00:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月24日电新闻背景：金砖大家庭6名新成员

　　新华社记者

　　8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员，其成员资格将从2024年1月1日起生效。

　　根据世界银行发布的2022年经济统计数据计算，扩员后，金砖国家国内生产总值（GDP）之和占全球GDP的比重将从此前的25.77%增加到28.99%。

　　沙特阿拉伯：

　　沙特阿拉伯王国位于阿拉伯半岛，面积225万平方公里，人口约3617万，首都为利雅得。官方语言为阿拉伯语。

　　沙特石油探明储量居世界第二位，石油和石化工业是沙特的经济命脉。沙特是海湾合作委员会成员国、石油输出国组织重要成员国。

　　埃及：

　　阿拉伯埃及共和国跨亚、非两大洲，国土面积100.1万平方公里，人口约1.05亿，首都为开罗。官方语言为阿拉伯语。

　　埃及历史悠久，是世界四大文明古国之一。埃及在阿拉伯、非洲和国际事务中均发挥着重要作用，主要矿产资源有石油、天然气、磷酸盐、铁等。

　　阿联酋：

　　阿拉伯联合酋长国位于阿拉伯半岛东部。包括沿海岛屿在内，其国土面积约8.36万平方公里，人口约928万，首都为阿布扎比。官方语言为阿拉伯语。

　　阿联酋经济以石油生产和石油化工为主。阿联酋是海湾合作委员会成员国、石油输出国组织重要成员国。

　　阿根廷：

　　阿根廷共和国位于南美洲东南部，面积278万平方公里（不含马尔维纳斯群岛和阿主张的南极领土），人口约4604万，首都为布宜诺斯艾利斯。官方语言为西班牙语。

　　阿根廷是拉美第三大经济体，素有“世界粮仓和肉库”之称。阿根廷矿产资源十分丰富，是拉美主要矿业国之一。

　　伊朗：

　　伊朗伊斯兰共和国位于亚洲西南部，面积164.5万平方公里，人口约8792万，首都为德黑兰。官方语言为波斯语。

　　伊朗是石油输出国组织重要成员国。石油是伊朗经济支柱和外汇收入的主要来源之一，伊朗已探明的石油储量、天然气储量均居世界前列。

　　埃塞俄比亚：

　　埃塞俄比亚联邦民主共和国是非洲东北部内陆国，首都为亚的斯亚贝巴，面积为110.36万平方公里，人口为1.23亿。阿姆哈拉语为联邦工作语言，通用英语。

　　埃塞俄比亚已探明的矿藏有黄金、铂、镍、铜、铁、煤、钽、硅、钾盐、磷酸盐、大理石、石灰石、石油和天然气等。埃塞俄比亚的水资源丰富，号称“东非水塔”，境内河流湖泊较多，青尼罗河发源于此。（完）

(责编：袁勃、胡永秋)

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