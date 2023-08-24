新华社北京8月24日电 题：金砖历史性扩员让“金字招牌”更闪亮——国际人士看好金砖合作未来前景

新华社记者

金砖大门徐启，将迎来志同道合的六位新成员。24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员，成员身份将于2024年1月1日生效。

多国人士在接受新华社记者采访时表示，当前金砖合作处于承前启后、继往开来的关键阶段，此次历史性扩员充分展现金砖这块“金字招牌”的强大生命力和感召力，彰显百年变局加速演进之际，金砖国家同广大发展中国家团结合作、捍卫国际公平正义、践行真正的多边主义的坚定决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益，有利于在世界上发出更响亮的“金砖声音”，进一步壮大世界和平和发展的力量。

彰显开放包容、合作共赢的金砖精神

金砖合作机制已走过17年风雨历程。回首过往，金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，在政治、经济、文化交流等多领域取得可喜进展，书写了不同制度、不同文化、不同地域国家携手发展的精彩故事，成为南南合作的一面金字招牌。世界上越来越多国家希望叩开“金砖之门”，参与金砖合作。今天，金砖合作机制决定引入新鲜血液、实现发展壮大，让金砖合作站到新的起点上。

在阿根廷拉普拉塔国立大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨看来，金砖合作以平等互利为原则，已取得良好成果，这是吸引很多发展中国家向这一机制靠拢的原因。舒尔茨说，在2008年全球金融危机之后，金砖国家已逐渐成为世界经济复苏的引擎，成为全球经济增长的重要支柱。这次金砖扩员，“足以表明大家对该机制前景的看好”。

埃及埃中商务理事会秘书长阿卜杜勒－萨塔尔·埃什拉表示，扩员可以增强金砖合作机制的实力和有效性，有助于实现更大更快的发展，也将为各成员在各领域开展共同合作创造更多机会，提高各成员应对挑战的能力。

“伊朗历史性地加入金砖。祝贺伊朗。”伊朗总统办公室负责政治事务的副主任穆罕默德·贾姆希迪在社交平台上发文说。伊朗国际问题专家贾法尔·卡纳德－巴希认为，加入金砖大家庭将把伊朗同世界经济更好联系起来，为伊朗发展奠定重要的政治和经济基础。

巴西ABC联邦大学“外交政策观察站”研究员费利佩·波尔图指出，如今“金砖国家”已成为国际政治领域的一个重要平台。虽然金砖合作机制各成员国情不同，但合作共赢的精神让这一机制保持活力，也吸引了更多国家的目光，此次扩员就是一个具体表现。

中国国际问题研究院发展中国家研究所所长王友明说，来自亚洲、非洲、拉美的6个国家加入金砖合作机制，体现了金砖合作机制兼顾地区平衡及在全球范围内的代表性，彰显出金砖合作机制的开放性和包容性。

集众智、汇群力，发出更响亮“金砖声音”

“变化者，乃天地之自然。”当今时代，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正在从根本上改变世界版图。金砖国家始终秉持国际公平正义，在重大国际和地区问题上主持公道，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力。如今，金砖大家庭历史性扩员，集众智、汇群力，将能够发出更响亮的“金砖声音”，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。

“金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的代表，扩员符合大多数发展中国家的期待。”玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼道出了不少人的共同心声。他说，对新兴市场国家和发展中国家来说，加入金砖合作机制能够在捍卫国家主权和经济独立的前提下共谋发展，以平等和有尊严的姿态加入全球化发展浪潮。

埃塞俄比亚战略研究所国际关系和外交事务高级研究员梅拉库·穆鲁阿勒姆认为，金砖合作机制在提高全球南方国家的声音方面发挥着至关重要的作用，有助于促进南南合作，实现更加公平的全球治理。

“金砖机制引入了一种新的全球治理模式。”沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣认为，这对新兴市场国家和发展中国家产生强大向心力，使得金砖合作机制不断发展壮大。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席、东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺指出，世界是多元和多极化的，全球力量正在再平衡，旧的全球治理方式无法应对新的国际形势，以平等、相互尊重和协商等方式构建的多边机构和合作组织才能适应时代发展。基于开放、透明、包容、非歧视等原则的金砖合作机制顺应了发展中国家的需求，增强了发展中国家在全球治理中的发言权。

进一步壮大世界和平和发展的力量

多国人士认为，金砖国家践行真正的多边主义，坚持维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对“脱钩断链”、经济胁迫。此次金砖扩员，将进一步壮大世界和平和发展的力量。

南非总统经济顾问肯尼思·克里默谈及金砖扩员时回顾了不结盟运动的历史。他说，随着不结盟运动兴起，全球南方的许多国家都寻求团结起来，努力建立一个更加公正和包容的国际秩序。“金砖合作机制似乎正在激励许多国家再次走到一起，以推动这一愿景。”

俄罗斯远东联邦大学国际关系副教授安德烈·古宾认为，金砖扩员证明世界对更加公平公正的多边合作机制有着巨大需求。在他看来，金砖合作机制显著的特点就是：强调社会经济发展，完善人力资本，推动技术进步和造福全人类。这符合许多国家的共同追求。

“金砖大家庭的圆桌上坐着不同民族、不同语言、不同文明的发展中国家，一起共同努力建立一个平等、和谐、不干涉内政、尊重各自发展模式的国际秩序。这种面向未来的国际秩序将让世界各国尤其是发展中国家实现更快、更高质量的发展。”阿根廷拉普拉塔国立大学中国研究中心研究员舒尔茨期待，金砖扩员将让更多发展中国家不再仅仅是国际秩序的被动参与者，而是得以成为国际秩序的建设者。

沙特国际问题专家易卜拉欣相信，在金砖合作机制推动下，新兴市场国家和发展中国家力量将不断壮大，这将有力推动世界多极化趋势的发展，有效抵制一些国家的单边主义和霸权主义行径，为维护世界和平稳定、推动全球繁荣发展发挥积极作用。

非洲谚语说：独行快，众行远。以金砖历史性扩员为新的起点，金砖合作大有可为，金砖国家未来可期，必将共同谱写新兴市场国家和发展中国家团结合作谋发展的新篇章。（执笔记者：柳丝、朱瑞卿；参与记者：赵凯、王钟毅、赵焱、陈威华、廖思维、朱婉君、余谦梁、郑世波、刘万利、闫然、李成、谢江、田弘毅、汪平、代贺、李姝莛、刘春晖、李芮、沙达缇、姚兵、沈丹琳、胡冠、陈畅、韩梁）

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