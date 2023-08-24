新华社北京8月24日电 新闻背景：日本核污染水排海进程时间线

新华社记者

日本政府无视国内外反对呼声，24日启动福岛核污染水排海。两年多来，福岛核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性一直受到国际社会质疑。下面是日本核污染水排海进程重要节点的时间线：

——2011年3月11日 日本福岛县附近海域发生9.0级特大地震，地震引发的巨大海啸袭击了福岛第一核电站，造成核电站1至3号机组堆芯熔毁。次日，日本有关部门确认，福岛第一核电站有放射性物质泄漏到外部。随后，持续冷却堆芯等措施以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污染水，并不断增加。

——2011年4月12日 日本政府正式宣布根据国际核事件分级表，将福岛第一核电站事故的严重程度评价提高到最高级别７级。这使日本核泄漏事故等级与苏联切尔诺贝利核电站核泄漏事故等级相同。

——2015年8月 东京电力公司和日本政府以书面形式，向日本全国渔业协会联合会等组织信誓旦旦保证，在得到当地渔民等相关方面理解前不会向海洋排放核污染水。

——2021年4月13日 日本政府单方面决定，将福岛第一核电站内上百万吨核污染水经处理并稀释后，于2023年春排放入海，排放过程可能持续20年至30年。排海的理由是截至2021年3月福岛第一核电站已储存125万吨核污染水，且每天新增140吨，到2022年秋已有储水罐将全部装满，且无更多空地用于大量建设储水罐。日方在缺乏充分科学论证、国际监督和信息透明度的情况下为一己之利排污入海，引发日本国内外强烈质疑。

——2022年2月 应日方邀请，国际原子能机构调查小组2月14日开始走访日本经济产业省以及东京电力公司等，15日前往福岛第一核电站现场调查，至18日完成首次实地调查。

——2022年7月22日 日本核监管机构原子能规制委员会召开会议，正式认可了东京电力公司福岛第一核电站的核污染水排海计划。

——2023年1月13日 不顾国内和国际社会反对，日本政府宣布“今年春夏之际”开始向海洋排放经处理过的福岛第一核电站核污染水。日本全国渔业协会联合会当日再次声明，反对核污染水排放入海的态度毫无改变。

——2023年6月12日 东京电力公司开始试运行核污染水排海相关设备，试运行使用淡水而非核污染水，将其与海水混合后，通过海底隧道输送到距岸边约1公里处排放。日本渔业从业者等持续对核污染水排海计划表示反对。

——2023年7月4日 国际原子能机构总干事格罗西在东京向日本首相岸田文雄提交针对日本福岛核污染水的综合评估报告，但他在报告前言中强调，这份报告并非是对日本排海决定的“推荐”或“背书”。

——2023年8月21日 日本全国渔业协会联合会会长坂本雅信在与日本首相岸田文雄的会见中作出表态，反对在未获得国民理解的情况下将福岛核污染水排海。坂本雅信当天在与日本经济产业大臣西村康稔会谈时表示，核污染水一旦开始排海，恐怕要持续几十年，日本渔业从业者对此感到非常不安和担忧。

——2023年8月22日 日本政府举行内阁成员会议，决定于8月24日启动福岛核污染水排海。当天，许多日本民众在东京的首相官邸前紧急集会，抗议政府无视民意启动核污染水排海。

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