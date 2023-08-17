人民网伦敦8月16日电 （余颖、周天一）仙境张家界，峰迷全世界！8月16日，由张家界市人民政府主办的张家界文化旅游推介会在伦敦成功举办。英国旅游界、文化节、媒体界100多名嘉宾出席活动，不少嘉宾连连惊叹“太美了！” ，被张家界山水“圈粉”。

张家界文化旅游推介会现场。人民网 郭锦标摄

张家界向英国游客发出诚挚邀请

张家界市委常委、宣传部部长吴文海重点介绍了张家界的文化旅游资源和特色。他说，张家界因旅游而生，短短35年这座人迹罕至的边远山城，由一个关键人物著名摄影家陈复礼、一部电影《阿凡达》以及一项运动无动力翼装飞行，一步步让全球知晓，并发展成为世界游客向往之地。他特别提到，今年9月第九届天门山翼装飞行世锦赛将惊艳亮相，11个国家16名选手将来到张家界，英国选手Mike Hitchcock参赛。他在致辞中诚挚邀请英国朋友们去张家界看看，揽山水之幽、品人文之韵、行户外体验、尝风味美食。

吴文海致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞李立言表示，今天中国的现代化进程，正体现出人与自然和谐共生的追求，张家界就是很好的例子。中英都是旅游大国，旅游资源丰富，文化遗产深厚。疫情过后，中国逐步重启出境旅游，刚恢复了赴英国的出境跟团游服务，这将进一步促进中英的人文旅游交流。中国驻英国大使馆将致力为来华旅游的英国人提供必要的服务和帮助。

李立言致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶表示，今天是疫情后张家界首次与中国驻伦敦旅游办合作的线下推广活动。尽管过去几年面临挑战，张家界与英国西南部地区之间仍保持持久联系，坚定不移地致力于文化交流，展示了坚韧的力量和建立持久友谊的重要性。中国驻伦敦旅游办事处将一如既往为中英两国城市搭建文化桥梁、促进理解并创造机会。

薛伶致辞。人民网 郭锦标摄

中英了解协会副会长、英国知名汉学家吴芳思博士、 英国普利茅斯艺术大学副校长斯蒂芬·费尔明汉教授、英国皇家摄影家协会合作总监迈克尔·普里查德博士等重要嘉宾参会。

重磅嘉宾深情讲述与张家界的情缘

现场播放《我们的中国故事》。人民网 郭锦标摄

北爱尔兰探险家、作家、电视主持人莱昂·麦卡伦是人民网英国公司推出的《我们的中国故事》第五季主人公之一， 他在片中特别讲述了自己多年来与张家界的不解之缘，在过往丰富的旅行经验中，他探索发现世界各地，但张家界的与众不同仍深深地打动了他。他表示，无论是张家界罕见的自然风貌，还是悠久的历史，和伙伴一起骑车、徒步，包围在张家界大自然中的时光，令他珍惜。“张家界景区的现代化建设，在并没有破坏原有风貌的同时更丰富了它的独特性；在吸引众多游客的同时也做到了景区可持续发展。”他期盼可以重返张家界再次领略张家界的独特魅力。未来他将通过自己的写作和探险，为中国更多地区打造徒步路线，向世界讲述更多真实生动的中国故事。

莱昂·麦卡伦分享张家界故事。人民网 郭锦标摄

布里斯托前任旅游局局长约翰·赫斯特先生回顾了自己与湖南的特别缘分和在湖南度过的时光，表示将继续推进英国西南地区与湖南的旅游合作。旅行作家代表鲁珀特·帕克先生带来自己拍摄的一组张家界照片,他有感而发：张家界的风景太令人惊叹了！英国最大的对华组团社Wendy Wu Tours产品宣传总监彼特先生则分享了在今年4月去张家界考察线路的体会，他最大的意外是，走上玻璃栈道、乘坐透明的观光缆车竟治愈了自己的恐高。此行回来，他的旅行社在最新设计推出的中国“自然之梦”22天游中将张家界列为重要一站。

旅行作家鲁珀特·帕克分享张家界旅行照片。人民网 郭锦标摄

英国旅行作家协会、全球第二大欧洲第一大布里斯托国际气球节、英国极限国际运动组织、伦敦世界旅游交易展、英国文旅达人组织、英国中国旅游中心、英中导游协会等机构负责人，Wendy Wu Tours等24家英国入境旅行商代表出席了本次活动。

与会人士纷纷表示，中国旅游市场正在强劲复苏，此次活动让更多英国旅游业者全面、细致了解张家界丰富的文旅资源与特色产品，未来将向英国民众多推介张家界，让更多的英国游客亲身体验张家界之美。

推介会现场气氛热烈，张家界主题宣传片和旅游宣介引来现场嘉宾的一阵阵惊叹，“太美了！”张家界海外营销合作伙伴MIC总经胡胡锴铁带领在座嘉宾开启一段爱上张家界之旅，声情并茂讲解张家界数十个著名的景点，当场“圈粉”不少与会嘉宾。活动还举行了抽奖活动，海南航空现场抽取一张前往张家界的免费机票，将现场气氛推向高潮。

本次推介会集中展示了张家界文化旅游业取得的新成果，进一步加强各界对张家界文旅资源和城市形象的了解和认识，扩大英国客源市场，提升张家界国际知名度和美誉度。活动由英国MIC公司承办，中国驻伦敦旅游办事处、海航英国公司、人民网英国公司、Wendy Wu Tours协办。

张家界文化旅游推介会部分嘉宾合影。人民网 郭锦标摄

(责编：苏缨翔、张悦)