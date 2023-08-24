新华社北京8月24日电 生态环境部（国家核安全局）相关负责人24日就日本启动福岛核污染水排海进行了回应。

当日，有记者提出，如何看待日本24日启动福岛核污染水排海？我国在海洋辐射环境监测方面有哪些针对性安排？

这位负责人表示，日本政府强行启动福岛核污染水排海，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上，极其自私和不负责任。我们敦促日方倾听国际社会声音，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，接受严格国际监督。

这位负责人指出，生态环境部高度重视日本福岛核污染水排海问题。2021年、2022年先后组织开展了我国管辖海域海洋辐射环境监测，摸清了目前相关海域海洋辐射环境的本底情况。监测结果表明，我国管辖海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度浓度未见异常，总体处于历年涨落范围内。当前，生态环境部按照监控重点区域、覆盖管辖海域、掌握关键通道的思路，正在组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测。后续生态环境部将持续加强有关监测工作，及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响，切实维护我国家利益和人民健康。

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