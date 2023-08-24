人民网马尼拉8月24日电（记者樊帆）8月22日，中国驻菲律宾使馆和菲律宾中国了解协会 （下称"菲中了"）在新时代大学联合举办第九届“中菲关系马尼拉论坛”。此次论坛主题为“全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议：应对动荡世界的中国贡献”。

中国驻菲律宾大使黄溪连回答媒体提问。人民网记者 樊帆摄

中国驻菲律宾大使黄溪连致开幕辞。他在致辞中深入阐释“三大全球倡议”的主旨要义并指出，构建人类命运共同体理念和“三大全球倡议”所体现的思维方式，与西方传统国际关系理论存在本质区别，那就是：中国永远不会走国强必霸的老路，不会搞霸权主义和强权政治那一套，不会以牺牲别国安全为代价保障自身安全，不会挑动分裂对抗，不会搞“党同伐异”的小圈子。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

黄溪连强调，当前亚太地区呈现两种趋势：一种是加强团结合作，推动地区经济一体化建设，另一种是煽动分裂、对抗，企图复活冷战思维。中方愿与菲方一道，落实好全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，共同守护好地区和平红利，更多造福地区各国人民，让中菲千年传统友谊焕发新的生机与活力。

中菲双方演讲嘉宾进行对话，回答线上线下观众提问。人民网记者 樊帆摄

中国国际问题研究院副院长刘卿、上海国际问题研究院副院长李开盛发表主旨演讲，详细阐述构建人类命运共同体理念和“三大全球倡议”的科学内涵、内在联系及对中菲关系的重大意义，指出健康稳定的中菲关系符合两国人民根本利益，双方应践行“三大全球倡议”，增强政治互信、管控分歧、促进合作，共同维护地区和平稳定，携手构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

菲中了主席兰比诺和新时代大学中国研究中心顾问委员会主席班乐义表示，中方提出的“三大全球倡议”从发展、安全、文明三个维度指明人类社会前进方向，旨在建设开放包容的世界，既是对中国式现代化理念的高度凝练，也是同世界合作路径的升级拓展。历史和事实证明，中国有足够的耐心和平解决领土争端。近期海上事态不能定义菲中关系的全部，两国人民都不愿看到南海局势升级。菲不应盲目陷入大国纷争，应积极响应中方“三大全球倡议”，奉行独立自主外交政策，落实菲中两国元首共识，加强同中国对话合作，避免局势扩大升级。

与会嘉宾还就以全球安全倡议指导解决南海问题、菲避免卷入大国军事冲突、促进中菲相知相亲等问题回答线上线下观众提问。期间，新时代大学合唱团用中菲双语演唱两国国歌、中文歌曲《朋友》等，赢得在座观众阵阵掌声。

新时代大学合唱团演唱中文歌曲《朋友》等。人民网记者 樊帆摄

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