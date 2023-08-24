丁一

日本政府8月22日上午举行内阁成员会议，首相岸田文雄表示，只要天气和海洋气象无碍，将于24日启动排海。两年多来，强推排污入海计划的正当性与合理性一直受到国内外质疑，日本政府一意孤行的所作所为失德、失理、失民心，引发了国内民众及周边国家的强烈愤慨。

不难发现，日本政府解决核污染水问题的第一要义并不是寻求最佳解决办法。目前已知的相关工艺设备和技术中如催化交换、低温精馏、水精馏技术，均有潜力实现核污染水中各种不同类型放射性核素的深度净化。但2021年日本在公布核污染水处置方案时，其调研报告中有意回避了这些需要高投入资金的技术。面对国内外的质疑，日本政府操纵舆论反倒不惜高投入。

为了混淆视听，日本政府2021年度拨出300亿日元设立的“排海对策基金”中，约30亿日元用于公关宣传。日本知名广告公司、媒体、旅行社均承接了促进公众理解所谓“福岛核电站处理水”安全性的宣传项目，企图通过电视、新闻、网络广告等方式轰炸宣传，洗白排污入海。

然而，日本民众并“不买账”。据共同社调查结果显示，88.1%的受访者认为核污染水排海会导致产地形象受损。8月21日，日本全国渔业协会联合会会长坂本雅信在与岸田文雄的会见中重申，反核污染水排海立场不变。

面对太平洋沿岸国家政府和民众对日方推进排海计划的质疑与反对，日本政府不仅装聋作哑，更是企图模糊福岛事故中与堆芯直接接触的“事故污染水”与核电正常运行过程中所产生的废水之间的本质差异，在并无充分调查研究的前提下，污蔑他国“认知有限”。

不仅如此，为了获得排污入海“通行证”，日本政府更是上演了一场邀请国际原子能机构（IAEA）对核污染水排海计划进行评估的“大戏”。显而易见的是，IAEA报告本身未能充分反映所有专家的意见，至今为止没有第三方尤其是日本邻国参与过数据的分析和测试。

事实上，IAEA本身也并不想为日本“背锅”，IAEA总干事格罗西在报告前言中强调，核污水排海是日本政府的“国家决定”，IAEA的“这份报告既不是对这一政策的推荐，也不是背书”。

除去IAEA忙着“撇清关系”之外，作为报告数据信息主要来源方的东电公司，历史上曾多次捏造数据与瞒报事实，隐瞒虚报丑闻缠身。在此情况下，其负责制造的ALPS设备是否可靠有效，提供的试验数据是否完整真实，国际社会依然打出问号。

一旦正式启动排污入海，预计排放周期将长达30年。海洋是全人类的共同财产，日本把一己私利凌驾于地区和世界各国民众长远福祉之上的行为极不负责任。正如中国外交部发言人所说，覆水难收，我们不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)