人民网阿斯塔纳8月23日电 （记者李强）8月22日，由“丝路信使”组委会和卡斯捷耶夫艺术博物馆联合举办的中哈青少年绘画艺术交流作品展在阿拉木图开幕。中国驻阿拉木图总领事蒋薇、“丝路信使”组委会主席蒋凯、艺术博物馆馆长茹玛别科娃出席开幕式。中哈少年儿童、教师、艺术界人士、媒体代表等近百人参加活动。

蒋薇在致辞中积极评价中哈关系及各领域合作取得的丰硕成果，表示在两国元首战略引领下，中哈共建“一带一路”合作深入推进，双方人文交流更加密切，世代友好理念更加深入人心，此次作品展是中哈民间友好交往的又一生动范例。蒋薇勉励两国青少年“以画会友”“以情交友”，通过艺术交流增进感情、传承友谊，共同描绘中哈共建“一带一路”的青春画卷。

经征集挑选，此次画展共展出两国青少年创作的80余幅画作，反映中哈友谊、丝绸之路、风土人情等主题，既有中国特色的版画、水墨，也有融入哈民族特色的水彩、油画等创作形式，充分体现了小画家们对中哈传统友谊和丝绸之路的独特理解以及孩子们丰富的想象力和创造力。

活动现场举行优秀绘画作品颁奖仪式，哈少年儿童还倾情献上歌曲、舞蹈、冬不拉弹奏等富有民族特色的精彩节目表演。中国艺术家则带领现场参与活动的青少年体验中国传统水墨画课程，充分领略国画艺术的乐趣。

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