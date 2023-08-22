人民网首尔8月22日电 （记者马菲）中国驻釜山总领馆20日举办中韩青年互访交流会。中国驻釜山总领事陈日彪、副总领事于瓅斐、参赞郭春水、韩中友好亲善协会名誉会长徐义泽，参加中韩互访活动的16名大学生及带队老师、总领馆青年代表等近30人参加。

陈日彪热烈欢迎两国青年学生到总领馆做客，他回顾中韩两国友好交流合作悠久历史，强调两国是搬不走的近邻、分不开的合作伙伴，建交以来两国各领域交流合作取得丰硕成果。中国在脱贫攻坚等经济、社会领域取得巨大发展，为两国青年提供了良好的发展机遇。青年是两国关系的未来，希望两国青年学生通过此次互访，增进相互了解和友谊，做两国友好的践行者与传播者，共同为促进中韩关系发展而努力。

徐义泽表示，青年一代是韩中友好的未来和希望，希望同学们通过这次互访活动增进了解，延续友谊，努力成为推动韩中友好交流的民间使者。

在活动上，陈日彪还向韩国学生赠送了介绍中国经济、文化的书籍等精美礼物。在互动环节，大家合唱了《朋友》《童话》等中韩文歌曲，并进行乒乓球双打友谊赛。两国学生还共同参观了总领馆办证大厅等馆内设施，听取了总领馆业务介绍。

为提升受疫情影响的中韩青年感情，增进两国青年相互好感度，中国驻釜山总领馆与韩中友好亲善协会合作举办了中韩青年互访项目，共同支持领区釜山大学、东明大学、东西大学、东亚大学8名韩国学生访问中国重庆、上海两地；中国西南大学、上海财经大学8名学生访问釜山、蔚山等地。通过互访，双方学生结下了深厚友谊。

(责编：于洋、杨牧)