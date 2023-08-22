中国代表团团长刘立新和巴西中学生体育联合会主席安东尼奥代表双方签署备忘录。人民网记者 宋亦然摄

人民网里约热内卢8月21日电 （记者宋亦然）当地时间8月21日下午，中国中学生体育协会副主席、2023年U15世界中学生夏季运动会中国代表团团长刘立新和巴西中学生体育联合会主席安东尼奥代表双方签署交流合作谅解备忘录。国际中学生体育联合会主席劳伦特·佩楚卡，教育部学生体育协会联合秘书处副秘书长、国际中学生体育联合会副主席、代表团执行团长张爱龙，中国驻里约热内卢总领事田敏等出席签署仪式。

刘立新表示，中巴两国一直以来高度重视发展双边合作，随着两国交流的不断深入，中巴体育合作的前景也越来越广阔。刘立新认为，中巴两国都拥有广大的在校学生群体，因此两国都有责任共同促进学校体育的发展。“相知无远近，万里尚为邻，我相信随着两国中学生体育交流的不断深入，两国青少年群体也将进一步加深相互了解，进一步深化两国传统友谊。”刘立新说。

安东尼奥首先对中国代表团的到来表示了热烈欢迎，并对近年来中国在体育竞赛领域取得的众多成就表达了祝贺和钦佩之情。他表示，随着巴中两国各领域交流合作不断深入，巴西各界学习到了许多宝贵的中国经验，体育界也不例外。安东尼奥认为，备忘录的签署将有力推动两国青少年体育活动交流，使得巴西体育界更好地学习中国先进经验，对于促进巴西体育事业的发展具有重要意义。

佩楚卡表示，备忘录的签署无疑将进一步促进两国学生之间的体育交流和学校体育的发展。“中国和巴西都是体育大国，增进两国青少年之间的体育交流不但能够进一步推动两国学校体育事业的进步，还能够间接促进两国各领域的交往与合作，这也是国际中学生体育联合会所期待的。”佩楚卡说。

田敏对备忘录的签署表示祝贺，她表示，作为世界体育大国，备忘录的签署是双方人文交流和体育合作的重要成果，希望双方以此为新起点，进一步增进青少年间相互了解交流、深化传统友谊、促进民心相通。

据悉，本次签署的备忘录主要涉及促进两国中学生赛事活动交流，开展学生运动员、体育教师、教练员及裁判员培训交流活动，以及开展体育文艺周、学生体育研讨会及论坛等方面的内容。

(责编：于洋、杨牧)