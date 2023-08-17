人民网迪拜8月17日电 （张志文、王宗洋、刘飞翔）8月16日，由中国人民解放军驻吉布提保障基地主办的第四届“东非之角”国际医学论坛在吉布提举行。本届论坛以“精准医学”为主题，通过主题报告、学术研讨、壁报交流、实地参观和中医体验等形式，旨在推动地区医学领域合作共赢。吉布提共和国卫队和宪兵医院以及驻吉外军的医学专家应邀参加。

论坛期间，中外医学专家围绕东非常见疾病诊治、传染病实验室诊断、军事训练伤精准防控等作专题报告，随后针对伤病员联合救治、传染病预防、卫勤联演联训等课题进行深入交流。他们还参观了基地医院建设发展及对外医疗合作、医疗援助成果展，并亲身体验了医院先进设备和针灸、推拿、拔罐等中国传统医学。

吉布提共和国卫队医院军医法兰表示，很荣幸参加此次由中国基地举办的国际医学论坛活动，各方通过论坛积极分享经验，促进合作交流，为面临共同的挑战寻找解决办法。她同时对中国基地在医疗援助、技术支持等方面给予吉布提的鼎力支持表示由衷感谢，并期待持续与各方建立沟通渠道，共同抵御疟疾、肺结核等疾病侵袭，提升当地医疗条件。

驻吉布提保障基地自开营以来，始终坚持团结互助、合作共赢的理念，积极开展医学交流合作，探索走开健康体检、传染病防治、医疗救助等多形式、多范围互帮互助的路子。特别是近年来连续成功举办三届“东非之角”国际医学论坛，在吉布提开展“光明行动”、健康体检和技术培训等多项医疗服务，全力推动构建多层次、多领域、全方位的中非卫生健康合作新格局，赢得了吉方和驻吉外军的认可和支持。

驻吉布提保障基地副司令员谭佳表示，希望通过搭建共同交流平台，促进互学互鉴，强化互信包容，不断推动医学创新合作，为维护当地人民的健康福祉和地区公共卫生安全贡献更加积极力量。

(责编：苏缨翔、张悦)