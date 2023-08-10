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埃塞俄比亚致力“一带一路”获得成功

——专访埃塞前总统穆拉图

人民网记者 唐维红 陈星星 赵艳红 寇杰 刘宁
2023年08月10日15:18 | 来源：人民网-国际频道
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留学中国，说一口流利的汉语，熟悉中国文化，穆拉图·特肖梅曾担任埃塞俄比亚总统、经济发展和合作部国务部长、驻华大使。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进埃塞俄比亚，专访穆拉图。

穆拉图·特肖梅接受人民网专访。人民网记者 陈星星摄

“埃中合作不是昙花一现”

自1970年中埃塞建交以来，两国关系发展良好，互为全面战略合作伙伴，堪称中非交往的典范。

穆拉图回忆，在双方关系发展中，贸易、投资领域的合作，特别是中企赴埃塞俄比亚兴业或参与埃塞基础设施建设，对两国都是最有利的。穆拉图说：“这些领域是我们今天合作的基础，我持续关注这些领域。”

在穆拉图看来，中国在埃塞俄比亚的投资，特别是在制造业的投资，将是埃塞和中国合作的一个重点。在埃塞许多城市，双方已携手在工业园区方面开展合作。埃塞目前鼓励矿业发展，中国企业也可以在其中发挥重要作用。

据今年7月“2023埃塞俄比亚中资企业社会责任论坛”传来的数据显示，作为埃塞俄比亚第一大贸易伙伴、第一大投资来源国、第一大工程承包商，中国对埃塞直接投资项目达1835个，累计投资约48亿美元，创造56万个就业机会，为埃塞经济社会发展作出了积极努力。

穆拉图认为，强有力的经济互动，将成为两国之间政治、外交、文化和其他方面关系的基础。他说：“这不是昙花一现，而是长期合作，埃塞俄比亚和中国都可以从中受益。”

在吸引更多中国投资的同时，埃塞俄比亚也寻求在中国市场上获得更多份额。数据显示，2021年，中国从埃塞俄比亚进口商品3.66亿美元，同比增长8%。

如何看待埃塞俄比亚和中国合作的未来？穆拉图回答：“我认为它会更进一步。”

穆拉图·特肖梅接受人民网记者唐维红采访。人民网记者 陈星星摄

穆拉图·特肖梅接受人民网记者唐维红采访。人民网记者 陈星星摄

“多边主义必须被鼓励”

“一带一路”倡议自2013年提出以来，埃塞俄比亚积极参与其中。2018年，中埃塞签署共建“一带一路”谅解备忘录。

穆拉图认为，“一带一路”倡议非常重视基础设施的发展，埃塞俄比亚是受益者。他评价，有了这些基础设施，埃塞与中国、非洲与中国之间的货物和服务可以流通，“为埃塞和中国、埃塞与其他非洲国家之间的经济合作，提供了非常有力的帮助。”

穆拉图说，“一带一路”倡议所发挥的作用，不限于埃塞俄比亚和中国的合作，非洲还可以通过与亚洲、欧洲以及中东地区的合作受益，“这是一个非常重要和有用的倡议，埃塞俄比亚致力于该倡议获得成功。”

作为非盟总部所在地，埃塞俄比亚在推动非盟国家携手合作、联合发展方面作出了积极努力。穆拉图说，中国一直与非洲人民站在一起，支持和帮助非洲人民发展经济。他认为，非洲和中国历史关系非常良好，非洲期待与中国继续合作 。

当今世界正面临百年未有之大变局，全球治理体系的改革和完善是大势所趋。在此背景下，中国提出全球发展、安全、文明三大倡议，得到埃塞俄比亚积极响应。

穆拉图认为，在建立全球治理规则和规范方面，发展中国家没有发言权，全球治理规则由西方发达国家制定和采用，“我们不仅要重新审视经济份额，还要重新审视政治态度以及国际社会处理事务的方式。”

他高度评价金砖国家合作机制，称越来越多国家和地区希望加入该合作机制。在他看来：“在全球标准的革新中，各国都需要保护自己的国家利益。”

他呼吁发展中国家在经济发展、地区和平与安全等领域团结起来，寻求共同路径，以实现各自的国家利益。“多边主义必须被鼓励。”穆拉图说。

穆拉图·特肖梅与人民网记者合影。

穆拉图·特肖梅与人民网记者合影。

“中国的政策以人为本”

对于穆拉图来说，中国是他的“第二故乡”。1976年，他作为公派生来到中国，先在北京语言学院（现北京语言大学）学习汉语，后进入北京大学哲学系就读，获得学士学位。此后，他继续在北京大学学习国际政治，获得了硕士和博士学位。

“这两所学校我都十分喜欢，北京语言学院帮我打开了汉语之门，北京大学是一所真正塑造我的大学，它改变了我的世界观，也成就了现在的我。我喜欢在中国的学生生涯。”穆拉图鼓励学生们参与这样的文化和教育交流，“埃塞人可以从中国的学府受益。”

穆拉图见证了中国的发展。从他在中国求学，再到作为驻华大使返回中国，“我看到了一个不一样的北京、不一样的中国。”

他把中国经济的快速发展归功于中国政府有效的政策，特别是坚持以人为本的做法。他认为这些政策不仅注重经济发展，更多的是着眼提高中国人民的生活水平。“我认为这是中国改革开放最成功的部分。”他评价道。

(责编：崔越、杨牧)

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